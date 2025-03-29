£Ô£Ö¤¬ÂçÃ«¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¡¡¥×¥íÌîµå£Ï£Â¤Î¸«²ò¤Ï¡¡¥Ç¥³¥Ô¥ó¡äÆüËÜÌîµå¢ª¸ÅÅÄ»á¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤¬°¤¤¤Ç¤¹¡¡¾Ð¡×
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¥×¥íÌîµå³«ËëÄ¾Á°¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£î£ð£â¡×¡Ê£²£²ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå£Ï£Â¤Ë¤è¤ëµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÅÅÄÆØÌé¡¢ÌîÂ¼¸¬ÆóÏº¡¢¸µÌÚÂç²ð¡¢´äËÜÊÙ¡¢Ê¿ÀÐÍÎ²ð¡¢ÙðÄÅÀµ¡¢ÀÖÀ±·û¹¡¢Ê¡Î±¹§²ð¤Î£¸»á¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô£Ã£ÓÀ©ÅÙ¤ÎÀ§Èó¤ä¡¢£Ä£ÈÀ©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ð¤«¤ê¡£¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ò¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤âÂçÃ«Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢£Ï£Â¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¸ÅÅÄÆØÌé»á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ö¾ð¤âÍý²ò¤·¡ÖÂçÃ«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð»ëÄ°Î¨¤¬³Í¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤¿¤·¤«¤ËËèÆüÂçÃ«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤È¤«¡¢¾¾°æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÌîÌÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤Ï¡ÖÂçÃ«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Þ¤Ç¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¸ÅÅÄ»á¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼ÌÀÂç¥¢¥Ê¤¬¡Ö´ØÀ¾¤Ç¤Ïºå¿ÀÀï¤òÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢´ØÀ¾¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æºå¿À¤âÊÌ¤Ë¿Íµ¤Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÀÖÀ±·û¹»á¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¤¤ä¤¿¤Ö¤óÂçÃ«·¯¤Î¤Û¤¦¤¬¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£