¡Ö¤ï¡¼¤¹¤¿¡×10¼þÇ¯ÀáÌÜ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¥é¥¤¥Ö¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¡ÈÁê»×Áê°¦¡É³ÎÇ§¡¡Ç¯Æâ¤Ë¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¤â
¡¡4¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ï¡¼¤¹¤¿¡×¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦LINE¡¡CUBE¡¡SHIBUYA¤Ç¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡10Ç¯Á°¤Î¤³¤ÎÆü¤Ë·ëÀ®¡£¾¾ÅÄÈþÎ¤¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö3·î29Æü¤È¤¤¤¦Æü¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Æü¡£¤ï¡¼¤¹¤¿¤Ï¥é¥¤¥Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÇ¯¤Ë°ì²ó¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢10¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¿ô»ú¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´ñÀ×¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡·ëÀ®Åö»þ¤ä¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤Î¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë±ß¿Ø¤òÁÈ¤ßµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢4¿Í¤¬Éô²°Ãå¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤ï¡¼¤·¤Ã¤×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡Ö¤ï¡¼¤ë¤É¤¹¤¿¤ó¤À¡¼¤É¡×¤ÇËë³«¤±¡£Éô²°Ãå¤«¤é°ì½Ö¤Ç¡¢¥Õ¥ê¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥ß¥Ë¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÁáÃåÂØ¤¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÁÆ¬¤«¤é°µÅÝ¡£Æ¬¤ËÇ¼ª¤òÉÕ¤±¤¿4¿Í¤Ï¡¢Ç¤Î¼ê¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°¦¤é¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Î´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ö¤æ¡¼¡ª¤¦¤©¡¼¤¢¤¤¤Ë¡¼¡ª¤¸¤å¤Æ¡¼¤à¡ª¤Æ¤£¤¢¡¼¤â¡ª¤µ¤é¤ó¤Ø¤è¡ª¡×¤È³Æ¹ñ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç°¦¤òÅÁ¤¨¤ë4¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤ï¡¼¤¹¤¿¤À¤¤¤¹¤¡ª¤¢¤¤¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤ï¡¼¤·¤Ã¤×¤«¤é¤âÀ¼¤¬Èô¤Ó¡¢¡ÈÁê»×Áê°¦¡É¤Î»×¤¤¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¿¡£
¡¡¤«¤Ã¤³¤è¤¯·è¤á¤¿¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¾®¶ÌÍü¡¹²Ú¡Ê24¡Ë¤¬¡Öº£Æü¤Ç10¼þÇ¯¡£¤ï¡¼¤¹¤¿¤È¤·¤Æ¡È¤«¤ó¤ì¤¡É¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ð¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢»°ÉÊÎÜ¹á¡Ê24¡Ë¤é¤«¤é¡Ö¤«¤ó¤í¤¯¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5Ç¯Á°¤Î5¼þÇ¯¤âÆ±½ê¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¤Ë¡£5Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¸ø±é¤¬¤«¤Ê¤¤¡¢¾¾ÅÄ¤Ï³«±éÁ°¤«¤éÎÞ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤Ò¤Èµã¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿Æ·¤¬½á¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö´°Á´¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡¢TikTok¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö·¯¤Ètea¡¡for¡¡two¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤ÇºÇ¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö±Ó¤ß¿ÍÃÎ¤é¤º¤ÎÀÄ½Õ²Î¡×¤Ê¤É23¶Ê¤òÇ®¾§¡£¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î¥«¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤ËµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÄÌÏ©¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ËþÀÊ¤Î²ñ¾ì¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¡£11¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡³«±éÁ°¤ËÊóÆ»¿Ø¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¼èºà²ñ¤Ç»°ÉÊ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢10Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£×¢ÀîÆà¡¹À»¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö5¿Í¤«¤é4¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¾®¶Ì¤Ï¡Ö10Ç¯Á°¤«¤é²Ä°¦¤¤¤òÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ï¡¼¤¹¤¿¤Î¿Ä¤òÂØ¤¨¤º¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¡£»þÂå¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡×¢Àî¤Ï¡Ö°ìºòÇ¯¤Î²Æ¤Ë¡¢¡ÊÆüËÜ¡ËÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³ð¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£4¿Í¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡¾®¶Ì¤Ï¡Ö¡Ø¤æ¤¦¤á¤¤¤Ë¡¢¤Ë¤ã¤ê¤¿¤¤¡£¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ê²Î»ì¤Ç¡Ë¡ÈÆ¼ÁüÎ©¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¤Ë¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Î¤É¤³¤«¤ËÆ¼Áü¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ´¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢×¢Àî¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¡¢43ÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò½¸¤á½é³«ºÅ¤·¤¿¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£