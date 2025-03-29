YA-MAN¡¢¥¿¥ª¥ëÅêÆþ¤Î¾×·âTKOÉé¤± ¹äÏÓ¥ß¥²¡¼¥ë¤Ë3ÅÙ¤Î¥À¥¦¥óµÊ¤¹¤ë
¡¡29Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡ØRISE ELDORADO 2025¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè13»î¹ç¡¡SuperFight¡ª ¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¥Þ¥Ã¥Á¡Ê-65¥¥í·ÀÌó 3Ê¬3R¡Ë¤ÇYA-MAN¡ÊÆüËÜ/TARGET SHIBUYA¡¿½éÂåRISE OFGM -65kgµé²¦¼Ô¡Ë¤È¥ß¥²¡¼¥ë¡¦¥È¥ê¥ó¥À¡¼¥Ç¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë/Mamba Fight Club¡¿GLORY¥Õ¥§¥¶¡¼µé1°Ì¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¡¢¥ß¥²¡¼¥ë¤Ë3ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿YA-MAN¤¬3¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥¿¥ª¥ëÅêÆþ¤Î¾×·âTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛYA-MAN¡¢¥¿¥ª¥ëÅêÆþ¤Î¾×·â¤ÎTKOÉé¤±
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É¡¢2Ê¬¤´¤í¤Ë¥ß¥²¡¼¥ë¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤¿YA-MAN¤¬ÇØ¸å¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ó¡¢1²óÅ¾¤¹¤ë1ÅÙÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È7¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤ò²¿¤È¤«¤·¤Î¤¤¤ÀYA-MAN¤À¤¬¡¢2¥é¥¦¥ó¥É½øÈ×¡¢¥ß¥²¡¼¥ë¤Î¶¯Îõ¤Ê±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¶Ä¤±È¿¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬»à¤Ëº¸±¦¤Î·ý¡¢±¦¥í¡¼·üÌ¿¤Ë¿¶¤ë¤¦¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê°ìÂÇ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¥é¥¦¥ó¥É½ªÈ×¡¢¥ß¥²¡¼¥ë¤ÎÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÈïÃÆ¤·¤¿YA-MAN¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼µ¤Ì£¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ÆºÆ¤Ó¥À¥¦¥ó¡£¤³¤ì¤â¥«¥¦¥ó¥È8¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥´¥ó¥°¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¤YA-MAN¤Ï3¥é¥¦¥ó¥É³«»Ï¤È¤È¤â¤ËÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤¬¡¢³«»Ï40ÉÃ¤Çº¸¤ÎÏ¢ÂÇ¤«¤é±¦¤Ò¤¶¤òÍá¤Ó¤Æ¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤ÆÌåÀä¡£¥¿¥ª¥ëÅêÆþ¤ÎTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿YA-MAN¡¢¡ÖRIZINÃËº×¤ê¡×¤Ç¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤È¤ÎºÆÀï¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£