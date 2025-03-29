50Âå¡¢ÉþÃµ¤·¤¬¥é¥¯¤Ê¡Ö°ú¤½Ð¤·¼ýÇ¼¡×¡£¤¢¤¨¤ÆÆ±¤¸¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¿¸µÁÄÀáÌó¼çÉØ
³°¤¬µÞ¤ËÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö½ÕÊª¤ò¼è¤ê½Ð¤½¤¦¤Ë¤â¡¢µîÇ¯¤ÎÉþ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÍÎÉþÁª¤Ó¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥à¥ÀÇã¤¤¤ò¸º¤é¤»¤ë¡Ö°ú¤½Ð¤·¼ýÇ¼¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸µÁÄ¡¦ÀáÌó¼çÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¼ã¾¾ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÎÇã¤Ã¤¿Éþ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤éÀ°Íý¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
½Õ¤é¤·¤¤ÍÎÉþ¤äÇö¼ê¤Î°áÎà¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤ÍÛµ¤¤ÎÆü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Ê¤é¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤äÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Þ¤º¤Ï¼ê¤â¤Á¤ÎÉþ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
°áÎà¤¬¤¤¤Ä¤âÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ï¤Æ¤ÆÍÎÉþ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼ýÇ¼¤ÎÍð¤ì¤Ï¼«Á³¤Èµ¯¤³¤ë¤â¤Î¡£Éþ¤¬±ü¤Ë²¡¤·¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢À°Íý¼ýÇ¼¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢
¡¦¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î°áÎà¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤
¡¦¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤¤
¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°ú¤½Ð¤·°ìÃÊ¤«¤éÀ°¤È¤ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤¬Íð¤ì¤ë3¤Ä¤Î¸¶°ø
¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï°ú¤½Ð¤·¡£°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤¬Íð¤ì¤ë¸¶°ø¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¡¡¿§¤´¤È¤Ë»ÅÊ¬¤±¤ë¤È¡¢»÷¤¿¤ê¤è¤Ã¤¿¤ê¤Ç¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤
¡Ê2¡Ë¡¡¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤¬°Å¤¯¤Æ¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤
¡Ê3¡Ë¡¡¹¤²¤Ê¤¤¤È·Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¤³¤ì¤é¤Î¸¶°ø¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½Ð¤¹¢ª¹¤²¤ë¢ª³ÎÇ§¤¹¤ë¢ª¤¿¤¿¤à¢ª¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¿È¤ÏÆ±¤¸¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤Ê¤¤
¤½¤³¤Ç¡¢¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤ÆÆ±¤¸¿§¤ÎÉþ¤òÎ¥¤·¤Æ¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ö°ã¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ï¤¿¤¿¤ßÊý¤ò¹©É×¡£¶Þ¤Î·Á¡¢Âµ¤Î·Á¡¦¿þ¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¼ýÇ¼¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤±¤¿¤È¤¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¤ì¤¤¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÉþ¤«¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
°ú¤½Ð¤·¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥àÊÌ¤Ç¤Ê¤¯ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¼ýÇ¼
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¿È¤Î»ÅÊ¬¤±Êý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢°áÎà¤Î¼ïÎà¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤á¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡¢¥è¥¬¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç»È¤¦¤â¤Î¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢¡Ä¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢ÍÑÅÓ¤ËÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢°ú¤½Ð¤·¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤ò³«¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°áÎà¤¬Áª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¾®Êª¤Ï¥Ò¥â¤ò¼è¤Ã¤¿»æÂÞ¤ò³èÍÑ
¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ä¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÁÇºà¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤á¤Î»æÂÞ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤á¤Î»æÂÞ¤Ï¥Ò¥â¤ò¼è¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¹þ¤à¤È¤·¤Ã¤«¤ê¼«Î©¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë°áÎà¤ò¼ýÇ¼¡£ºÙÄ¹¤¯¤¯¤ë¤¯¤ë¤È´¬¤¤¤Æ½Ä¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£»æÂÞ¤Ï¤È¤¤É¤¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ï¤¬²È¤Ç¤â¤¤¤é¤Ê¤¤ÍÎÉþ¤¬¿ôÅÀ½Ð¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤Û¤ÜÉ×¤Î¤â¤Î¡£¼ê¤â¤Á¤ÎÉþ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£