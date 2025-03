¡ÖOver my head¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Æ¬¤Î¾å¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「ちんぷんかんぷん、理解できない」でした!

難しすぎてお手上げの状態のときに使えるフレーズ。

その物事が自分の理解できる範囲を超えているところを想像すれば覚えやすいですね。

A:「Oh you look scary.」

(険しい顔をしているね)

B:「I am having a hard time finishing homework. It's over my head.」

(宿題が終わらないんだよ。難しすぎてちんぷんかんぷんだ)