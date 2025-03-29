¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»î¹ç¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼Â¤ËÄÁ¤·¤¤2Ï¢ÇÔ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½5¥í¥Ã¥Æ¡Ê29Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤ë¡£¼Â¤ËÄÁ¤·¤¤³«Ëë2Ï¢ÇÔ¤À¡£¤¢¤Þ¤êµ²±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢³«ËëÏ¢ÇÔ¤Ï¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤Î1992Ç¯°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£78Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î»ä¤ÏÅö»þÃæ³ØÀ¸¡£µ²±¤Ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿¦¶ÈÉÂ¤«¡£92Ç¯¤Î³«ËëÏ¢ÇÔ¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎµÏ¿¤òÄ´¤Ù¤ë¤ÈÆî³¤»þÂå¤Î74Ç¯¤Ë¶áÅ´¤ËµÊ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²¿¤È51Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î±ó¤¤ÀÎ¤ÎÏÃ¡£¤½¤ì¤À¤±ÄÁ¤·¤¤µÏ¿¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Ï¶þ¿«Åª¤À¤í¤¦¡£Éé¤±Êý¤â¤¢¤Þ¤ê¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡£³«ËëÀï¤ÏÂç¹õÃì¤ÎÍ¸¶¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2ÈÖ¶áÆ£¤¬3°ÂÂÇ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤·¡¢3ÈÖ¤ÎÌøÅÄ¤Ë¤Ïº£µ¨1¹æ¤È¤Ê¤ëµÕÅ¾3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£»î¹ç±¿¤ÓÅª¤Ë¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¡ÖÌøÅÄ¤ËËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¶áÆ£¤È»³Àî¤Ë¤â¡ÊËÜÎÝÂÇ¤¬¡Ë½Ð¤ì¤Ð¤Í¡£1ËÜ½Ð¤ì¤ÐÁ´Á³°ã¤¦¤«¤é¡£¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤â»î¹ç¤ÏÅêÂÇ¤ÎÍí¤ß¤À¤«¤é¤Í¡×
¡¡¼«¿È¤¬Ê¡²¬¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤Î³«ËëÏ¢ÇÔÈ¯¿Ê¤Ë¤Ï¡¢²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤â¿´¤Ê¤·¤«ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¥«¡¼¥É¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀ¾Éð¤òÁê¼ê¤ËÏ¢¾¡È¯¿Ê¤ÈÀª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ïº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ»¥ËÚ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë