¾¡Éé¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½5¥í¥Ã¥Æ¡Ê29Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¾¡Éé¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¡¢Âç´Ø¤ÏÀèÆ¬¤Î¥Ý¥é¥ó¥³¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢2»à»°ÎÝ¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç9ÈÖ¤ÎÍ§¿ù¤Ë»Íµå¡£¤½¤·¤Æ²¬¤ËµÕÅ¾¤Î3¥é¥ó¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ²¬¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¡£Í§¿ù¤Ë°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ±ÅÀ¡£Í§¿ù¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾¡Éé¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¬¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£8²ó¤Ë¤â°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿²¬¤ËÂÐ¤·¡¢10²ó1»àÆóÎÝ¡¢Æ£°æ¤¬¾¡Éé¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¬·è¾¡¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¬¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï°ìÅÙ¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£°ìÎÝ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤ÏÊâ¤«¤»¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë2Ï¢ÇÔ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤ÈÊ¹¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âºòÇ¯ÆÈÁö¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¡£Ï¢ÇÔ¤Ï¤¤¤Ä¤«»ß¤Þ¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Á³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¡ÊÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë