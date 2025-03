¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÈMind the Game¡É¤òºÆ³«¡Ä¿·¤¿¤ÊÁêËÀ¤Ï¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë

3月26日。ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズが、ポッドキャスト番組“Mind the Game”を再開させることとなった。

この番組は昨年レブロンとJJ・レディック(元ロサンゼルス・クリッパーズほか)がホスト役となってバスケットボールをさまざまな面から分析して語り合い、大きな話題を呼んだ。

もっとも、昨夏そのレディックがレイカーズの新たなヘッドコーチ(HC)へ就任したことで、今後レブロンがポッドキャスト番組を再稼働させるのか注目されていた。

この“Mind the Game”は、公式YouTubeで約66万人がチャンネル登録していて、エピソードの平均再生数150万回を残しており、セカンドシーズンでレブロンとタッグを組むパートナーがスティーブ・ナッシュ(元フェニックス・サンズほか)になることも発表されている。

レギュラーシーズン通算アシスト数でNBA歴代4位の1万1534本を誇るレブロンと、同5位の1万335本を残してきたナッシュ。前者は4度、後者も2度のシーズンMVPに選ばれた実績を持つ。

歴代最高級のオールラウンダー(レブロン)と、稀代のプレーメーカー(ナッシュ)によるポッドキャスト番組の共演は、4月2日(現地時間1日)に第1話が公開予定となっている。

We're baaaaack 🙂‍↕️

Coming to YouTube, @PrimeVideo, and everywhere you listen to podcasts 4/1! pic.twitter.com/me40uG39ei

