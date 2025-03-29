¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÈMind the Game¡É¤òºÆ³«¡Ä¿·¤¿¤ÊÁêËÀ¤Ï¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë
¡¡3·î26Æü¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÈMind the Game¡É¤òºÆ³«¤µ¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏºòÇ¯¥ì¥Ö¥í¥ó¤ÈJJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ê¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Û¤«¡Ë¤¬¥Û¥¹¥ÈÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ºò²Æ¤½¤Î¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤¬¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡ÊHC¡Ë¤Ø½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤òºÆ²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ÈMind the Game¡É¤Ï¡¢¸ø¼°YouTube¤ÇÌó66Ëü¿Í¤¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎÊ¿¶ÑºÆÀ¸¿ô150Ëü²ó¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥«¥ó¥É¥·ー¥º¥ó¤Ç¥ì¥Ö¥í¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥Ñー¥È¥Êー¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ê¸µ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤Û¤«¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤ÇNBAÎòÂå4°Ì¤Î1Ëü1534ËÜ¤ò¸Ø¤ë¥ì¥Ö¥í¥ó¤È¡¢Æ±5°Ì¤Î1Ëü335ËÜ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥Ê¥Ã¥·¥å¡£Á°¼Ô¤Ï4ÅÙ¡¢¸å¼Ô¤â2ÅÙ¤Î¥·ー¥º¥óMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡ÎòÂåºÇ¹âµé¤Î¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¤È¡¢µ©Âå¤Î¥×¥ìー¥áー¥«ー¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Î¶¦±é¤Ï¡¢4·î2Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö1Æü¡Ë¤ËÂè1ÏÃ¤¬¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
We're baaaaack 🙂↕️
Coming to YouTube, @PrimeVideo, and everywhere you listen to podcasts 4/1! pic.twitter.com/me40uG39ei
- Mind the Game (@mindthegamepod) March 26, 2025
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥È¥Ã¥×10¥¢¥·¥¹¥È½¸¡ª