¡¡¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï29Æü¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤éFWÆâÅÄÍ¥Úð(20)¤¬°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤Ë¿å¸Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

¡¡ÆâÅÄ¤Ïºòµ¨¤â¹âÃÎ¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£J3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Î2»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¡¢¹âÃÎ¤ÎJ3½é¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È

¡üFWÆâÅÄÍ¥Úð

(¤¦¤Á¤À¡¦¤æ¤¦¤»¤¤)

¢£À¸Ç¯·îÆü

2004Ç¯11·î19Æü(20ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

°ñ¾ë¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

180cm/75kg

¢£·ÐÎò

¤Ð¤é¤­SC-TRAUM SV-¿å¸Í¥æ¡¼¥¹-¿å¸Í-¹âÃÎ-¿å¸Í

¢£½Ð¾ìÎò

J2¥ê¡¼¥°:2»î¹ç

¥«¥Ã¥×Àï:1»î¹ç

JFL:17»î¹ç2ÆÀÅÀ

J3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï:2»î¹ç1ÆÀÅÀ

Å·¹ÄÇÕ:3»î¹ç

¢£¥³¥á¥ó¥È

¢¦¹âÃÎ

¡Ö¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ÆâÅÄÍ¥Úð¤Ç¤¹¡£

¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¡×

¢¦¿å¸Í

¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í¤Î¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹âÃÎ¤Ç¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×