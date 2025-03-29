¡ÖÎÌ»Ò¡¦AI¡¦ËÉ±Ò¡Ä¡×ºÇ¶¯¥Æー¥Þ¤«¤éÁªÈ´¡ª Ä¶ÀäÊÑ¿È6ÌÃÊÁ¥ê¥¹¥È ¡ã³ôÃµ¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¡ä
―»þÎ®¤òÂª¤¨¤¿Åê»ñ¥Æー¥Þ¤ËÃåÌÜ¡¢ÇÈÍðÁê¾ì¤Ë¤â²²¤»¤ºº£¤³¤½½¦¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÌÃÊÁ¤È¤Ï―
¡¡½µËö28Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬µÞÍî¡¢°ì»þ900±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²¼Íî¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3·î´ü·è»»´ë¶È¤Î¸¢ÍøÍî¤ÁÆü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÇÛÅö¤ÎÇíÍîÊ¬¤Ç307±ßÄøÅÙ¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬²¼¤²Éý¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤âÁÛÄê°Ê¾å¤Î¿¼²¡¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£26Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Í¢Æþ¼«Æ°¼Ö¤Ë°ìÎ§25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬²þ¤á¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇÈ¯É½¤ò¼õ¤±À¤³¦³ô»Ô¾ì¤Ï°ìÀÆ¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢²¤½£¤ä¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤¬ÊóÉü´ØÀÇ¤Ê¤É¤ÇÊÆ¹ñ¤È¤ä¤ê¹ç¤¦»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬ÌµÈ¿±þ¡¢Á´¤¯²»Ìµ¤·¤Î¹½¤¨¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬Çä¤ê¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÏÊ¹¤«¤ì¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ýー¥º¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¹¤éÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢´ØÀÇ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Ä¾·â¤¹¤ëÍ¢½Ð³ô¤ÏÃ±¤Ê¤ëÃÍ¤´¤í´¶¤À¤±¤Ç¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×ÏÇ¤¬ÄìÎ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢28Æü¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏÆÃ¤Ë¼«Æ°¼Ö¥»¥¯¥¿ー¤È È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÇä¤ê°µÎÏ¤¬¶¯Îõ¤Ç¡¢»Ô¾ì¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤òÎä¤ä¤¹³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü3·î¤È4·î¤Ë¤ß¤ë³¤³°Åê»ñ²È¤ÎÅ´ÈÄ¥¢¥Î¥Þ¥êー
¡¡¤·¤«¤·¡¢³ô¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼ûµë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÌÜÀè¤Î·Ê¿§¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤È¡¢Áê¾ì¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¸í¤ë¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¡£Åìµþ»Ô¾ì¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤ÎÇäÇã¥·¥§¥¢¤òÍ¤·¡¢Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¡¢2·îÂè3½µ¤«¤é3·îÂè2½µ¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³ô¤òÂç¤¤¯Çä¤ê±Û¤·¤Æ¤¤¿¡£3·îÂè3½µ¤Ï¸½Êª¤Ç5½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÇã¤¤±Û¤·¤ËÅ¾¤¸¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Çã¤¤±Û¤·³Û¤Ï2611²¯±ß¡ÊÅì¾Ú¡¦Ì¾¾Ú¹ç»»¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î4½µ´Ö¹ç·×¤Ç1Ãû6800²¯±ß¤¢¤Þ¤êÇä¤ê±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£3·î·î´Ö¤Ç¤â³°¹ñ¿Í¤ÎÂçÉýÇä¤ê±Û¤·¤Ïµ¿¤¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Åê»ñ²È¤¬¸«¶Ë¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï4·î¿·Ç¯ÅÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÁê¾ìÅ¸Ë¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²áµî10Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢3·î·î´Ö¤Ç³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤ÏÆüËÜ³ô¤ò8²óÇä¤ê±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢4·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²áµî10Ç¯¤Ç¼Â¤Ë9²óÇã¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Çä¤ê±Û¤·¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Ã¤¿2020Ç¯¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢3·î¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ4·î¤Î³°¹ñ¿ÍÇã¤¤±Û¤·¤Î³ÎÅÙ¤Ï¾¡Î¨¤Ë¤·¤Æ9³ä¤È¤¤¤¦ÆÃ°Û¤Ê·î¤Ç¤¢¤ë¡£¿·Ç¯ÅÙÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë4·î¤Ë³¤³°Åê»ñ²È¤¬°ìÅ¾¤·¤ÆÇä¤ê¤«¤éÇã¤¤¤Ø¤È¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Å´ÈÄ¥¢¥Î¥Þ¥êー¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æº£¤ÏÇã¤¤¾ì¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤âÀ®¤êÎ©¤Ä¡£
¡ü¼«Æ°¼Ö¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÏÃæ´üÅê»ñ¤ÎÂÐ¾Ý³°
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¶ÈÀÓÌÌ¤ÇÉ¾²Á¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åê»ñ¥Æー¥Þ¤Ë¾è¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸½ºßÇä¤ê¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤Ï¹âÃÍ¤«¤éÂçÉý¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ìー¥É¤Ç¡¢ÃÍ¤´¤í´¶¤«¤é¿©»Ø¤¬Æ°¤¯¤Î¤âÅöÁ³¤À¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÌÃÊÁ¤Û¤ÉÌá¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AI¡¦È¾Æ³ÂÎÁê¾ì¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È <6857> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¤½¤ÎÅµ·¿¡£¤³¤ì¤À¤±Ï¢Â³¤Ç±¢Àþ¤òÏ¢¤Í¤Æ1·î¤ÎºÇ¹âÃÍ¤«¤é33¡ó¤â¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤â¹â¿å½à¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Â¤¤¤«¤éÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸þ¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¿Íµ¤³ô¤Î½ÉÌ¿¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍ¾ÃÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤âÈ¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤Ï¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢Â¤â¤È¤ÇÈ¾Æ³ÂÎÅê»ñ¤¬³èÈ¯¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ï¤ë¤«°ÊÁ°¤Ë³ô²Á¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾åÃÍ¤òÇã¤¤¿Ê¤àÆ°¤¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö <7203> [Åì¾Ú£Ð]¤¬½µËö¤Ë²þ¤á¤ÆÇä¤êÄ¾¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÇä¤êºàÎÁ¤¬È¯¸½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿25¡ó¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÇÅê¤²Çä¤ê¤òÍ¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¶È³¦ºÇÂç¼ê¤ÎÆ±¼Ò¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤ËÀ¸»ºµòÅÀ¤òÂ¿¤¯Í¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·üÇ°¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¼ý±×¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤âÆ¯¤¯¤È¤³¤í¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ï¾ï¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¤¤Ä²¿»þ²£²¥¤ê¤ÎÆÍÉ÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤«Àï¡¹¶²¡¹¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò³ô¤Î¾ì¹ç¤ÏPBR1ÇÜ¤È¤¤¤¦Åê»ñ»ØÉ¸ÌÌ¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¼ÖÎØ»ß¤á¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤ÊÃæ´üÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥ÉÅ¾´¹¤ÏÅöÊ¬¸«¹þ¤ß¤Å¤é¤¤¡£
¡¡Êª¿§ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç·¿¼çÎÏ³ô¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁÀ¤¤¤è¤ê¤â¡¢¥Æー¥ÞÇã¤¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¹¥¼ÂÂÖ¤ÎÃæ¾®·¿³ô¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥»¥¯¥¿ー¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ü»þÂå¤ÎÄ¬Î®¤Ç¥Þ¥¹¥È¤È¤Ê¤ë6¥Æー¥Þ¡¦6ÌÃÊÁÈ´¿è
¡¡¥Æー¥Þ¤Ï6¤Ä¡£¤Þ¤º¡¢27Ç¯ÅÙ¤òºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤¹¤ë5¥«Ç¯ËÉ±ÒÎÏÀ°È÷·×²è¤ÇÁí³ÛÌó43Ãû±ß¤ÎÍ½»»ÏÈ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÉ±Ò´ØÏ¢¡£¤³¤ì¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤Ç¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤â¥Þー¥¯¤¬ÂÕ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤¬¸¦µæµòÅÀ¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë³«È¯¤ËËÜ¹ø¤Î¹½¤¨¤ò¤ß¤»»Ï¤á¤¿ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¼þÊÕ¤ÎÌÃÊÁ·²¤â³°¤»¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸»þ´Ö¼´¤ÇAI´ØÏ¢¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¤ÎÅÐ¾ì¤ÇºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Ë¤ÏµÕÉ÷¤Ê¤¬¤é¡¢AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¹¹¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌöµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÁê¼¡¤°¥Ù¥ó¥Á¥ãー¾å¾ì¤Ç¼ªÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥É¥íー¥ó¤âÅê»ñ¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸åËÜ³ÊÅª¤ËÊª¿§¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤«¤¤¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î¤Û¤«¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤Æ¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢²¼¿åÆ»Ï·µà²½ÂÐºö¤âµÊ¶Û¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¾åµ¤Î6¥Æー¥Þ¤ËÂ°¤¹¤ëÌÃÊÁ¤Ç¡¢³ô²Á¤ÎÊÑËÆÍ¾ÃÏ¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ò³Æ¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤1ÌÃÊÁ¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡üËÉ±Ò´ØÏ¢
¡Ú¸ÅÌîÅÅµ¤ <6814> [Åì¾Ú£Ð]¡Û
¡¡¸ÅÌîÅÅ¤ÏÁ¥ÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ÇÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¾¦ÉÊ¶¥ÁèÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆ±¼Ò¤¬À¤³¦¤ÇºÇ½é¤Ë¼ÂÍÑ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿µû·²ÃµÃÎµ¡¤Î¥·¥§¥¢¤Ç¤Ïº£¤Ê¤ªÂ¾¼Ò¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£ËÉ±Ò´ØÏ¢¸þ¤±À½ÉÊ¤Ç¤ÏGPS¡ÊÁ´ÃÏµåÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ËÅëºÜ¤Î¥ìー¥Àー¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×³ÍÆÀ¤¬ÁýÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¥Á¥ãー¥È¥ìー¥Àー¤ÏÍ¥¤ì¤¿ÃµÃÎÀÇ½¤È¹âÅÙ¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÄÉÈøµ¡Ç½¤òÍ¤·É¾²Á¤¬¹â¤¤¡£¶ÈÀÓ¤ÏÈôÌö´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊÑ²½Î¨¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Á¥ÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ÏµùÁ¥ÍÑ¤äËÉ±Ò´ØÏ¢¸þ¤±¤¬¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï24Ç¯2·î´ü¤ËÁ°¤Î´üÈæ4.3ÇÜ²½¤·65²¯1900Ëü±ß¤ÈµÞ³ÈÂç¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢25Ç¯2·î´ü¤âÁ°¤Î´üÈæ84¡óÁý¤Î120²¯±ßÍ½ÁÛ¤È¹âÊÑ²½¤òÂ³¤±¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹â¤òÂçÉý¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤â25Ç¯2·î´ü¤Ë1250²¯±ß¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ôー¥¯¹¹¿·¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£PER¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ê¤É¤«¤é¤â»þ²Á¤ÏÉ¾²ÁÉÔÂ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£³ô²Á¤ÏÃæÀª3000±ßÂæ³èÌö¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢1984Ç¯3·î¤Ë¤Ä¤±¤¿ºÇ¹âÃÍ3370±ß¤Î41Ç¯¤Ö¤ê¹¹¿·¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡üÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー
¡Ú£È£Ð£Ã¥·¥¹¥Æ¥à¥º <6597> [Åì¾Ú£Ç]¡Û
¡¡£È£Ð£Ã¥·¥¹¤Ï²Ê³Øµ»½ÑÍÑ¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇäµÚ¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¼çÍ×¶ÈÌ³¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÊ¬Ìî¤ÇÀè¶îÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤³ÏÃÂêÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÊ¬Ìî¤Ç¤âËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤òÍ¤·ÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤ÏÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬º£·î³«ºÅ¤·¤¿Ç¯¼¡³«È¯¼Ô²ñµÄ¤Ç¡¢Æ±Ê¬Ìî¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ØÏ¢¤Î¸¦µæµòÅÀ¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÃíÎÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüÊÆ¤Ç´ØÏ¢´ë¶È¤Î³ô²Á¤ò»É·ã¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢£È£Ð£Ã¥·¥¹¤ÏÎÌ»Ò²½³Ø·×»»¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É´û¤Ë¹â¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥Þー¥¯¤¬ÂÕ¤ì¤Ê¤¤¡£¶ÈÀÓ¤â25Ç¯6·î´ü¤Ï±Ä¶ÈÍø±×ÃÊ³¬¤ÇÁ°´üÈæ41¡óÁý¤Î6²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¤Ê¤É¹¥Ä´¡£ºÇÀèÃ¼¤ò¹Ô¤¯IT´ë¶È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºPER¤Ï12ÇÜÁ°¸å¤Ë²á¤®¤º¡¢1000±ßÂæÁ°È¾¤Î³ô²Á¤ÏÄ¹´üÇÈÆ°¤ÇÂçÄì·÷¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡£Ã»´ü»ëÌî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃæÄ¹´ü¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¸½Êª¤òÄÀÀø¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÍÎÏ¤À¡£
¡ü¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë
¡Ú£Ð£Ë£Ó£È£Á¡¡£Ô£å£ã£è£î£ï£ì£ï£ç£ù <3993> [Åì¾Ú£Ð]¡Û
¡¡¥Ñー¥¯¥·¥ã¤ÏAIÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¾å¾ì¤·¤¿17Ç¯¤Ë7200±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢Íâ18Ç¯¤Ë8365±ß¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£¼«Á³¸À¸ì½èÍýµÚ¤Ó²èÁüÇ§¼±µ»½Ñ¤Ë¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¥â¥¸¥åー¥ë³«È¯¤ò´ðÅÀ¤È¤·¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÄ¾ÀÜÁÈ¤ß¹þ¤à·Á¼°¤â¤·¤¯¤Ï¼«¼Ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÀ¸À®AI»Ô¾ì¤ÎµÞÀ®Ä¹¤òÇØ·Ê¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¼ªÌÜ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿Ãæ¹ñ¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯³«È¯¤Ë¤è¤ëÄã¥³¥¹¥È¤ÎAI¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ñー¥¯¥·¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏAI³«È¯¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤ò¶Ë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶ÈÍø±×¤Ï24Ç¯9·î´ü¤Î31²¯4800Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ3.7ÇÜ¡Ë¤ËÂ³¤25Ç¯9·î´ü¤âÁý±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ç¤Ï33²¯5000Ëü±ß¤ò¸«¹þ¤à¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¾å¿¶¤ìÍ¾ÃÏ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£M¡õAÀïÎ¬¤Ë¤âÄ¹¤¸¡¢Ãæ´üÅª¤ÊÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
¡ü¥É¥íー¥ó
¡Ú£Æ£É£Ç <4392> [Åì¾Ú£Ð]¡Û
¡¡£Æ£É£Ç¤ÏIoT»ö¶È¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥¿¥¯¥·ー¤äÊªÎ®¤Ê¤É¤ÎÎ¹µÒ±¿Á÷¶È³¦¸þ¤±¤Ë°ÜÆ°ÂÎ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¡¢¤³¤Î¤Û¤«È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÁõÃÖ¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤ÉÁõÃÖ»ö¶È¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥É¥íー¥ó»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ò¾¦µ¡¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÃíÌÜ¡£¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë½»¾¦¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ÎËÌ¸«»ÙÅ¹¤Ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÂç·¿¥É¥íー¥ó¤òÇ¼Æþ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÇÀ¶È³¦¸þ¤±¥É¥íー¥óÆ³Æþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë½»¾¦¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¡£¶ÈÀÓ¤ÏµÞ²óÉü¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢25Ç¯12·î´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬136²¯～145²¯±ß¡ÊÁ°´ü¼ÂÀÓ¤Ï120²¯1600Ëü±ß¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï8²¯～11²¯±ß¡ÊÆ±3²¯6300Ëü±ß¡Ë¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯12·î´ü¤âÁý¼ýÁý±×´ðÄ´¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£³ô²Á¤Ï200±ßÂæ¤È¤«¤Ê¤êÄã°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ï100²¯±ßÌ¤Ëþ¤À¤¬½ÐÍè¹âÎ®Æ°À¤Ï¹â¤¤¡£³ô²Á¤ÎµÞÆÎÏ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤¬¤éºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï406±ß¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢»þ²Á¤ÏÄìÃÍÇã¤¤¤Î¹¥µ¡¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡ü²¼¿åÆ»Ï·µà²½
¡Ú£Î£Ê£Ó <2325> [Åì¾Ú£Ð]¡Û
¡¡£Î£Ê£Ó¤Ï¾å²¼¿åÆ»¤Î·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¡¢´±¸ø¼û°Æ·ï¤¬Çä¤ê¾å¤²¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´ë²è¡¢Ä´ºº¡¢·×²è¡¢»Ü¹©´ÉÍý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¡¢Çä¾åÁ´ÂÎ¤Î1³ä¤Ï³¤³°¤Î¾å²¼¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡£À¯ÉÜ¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ïºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç²¼¿åÆ»¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤¬¶ÛµÞ²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢ÍÎÏÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¶ÈÀÓ¤Ï24Ç¯12·î´ü¤Ë±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°¤Î´üÈæ85¡óÁý¤Î29²¯9300Ëü±ß¤ÈÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢25Ç¯12·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ²£¤Ð¤¤¤Î30²¯±ßÍ½ÁÛ¤ÈÊÝ¼éÅª¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼õÃí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£³ô¼ç´Ô¸µ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢18Ç¯12·î´ü°Ê¹ß¤ÏËè´üÁýÇÛ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤«25Ç¯12·î´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ5±ß¾å¾è¤»¤È¤Ê¤ë100±ß¤ò·×²è¤¹¤ë¡£³ô²Á¤Ï3·î5Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿¾å¾ìÍè¹âÃÍ4815±ß¤òÊ§¿¡¤·¡¢ÀÄ¶õ·÷¤Ç¤¢¤ë5000±ßÂæ¤òÃÏÁê¾ì¤È¤¹¤ëÅ¸³«¤ò´üÂÔ¡£
¡ü¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー
¡Ú£È£Å£Î£Î£Ç£Å <4475> [Åì¾Ú£Ç]¡Û
¡¡£È£Å£Î£Î£Ç£Å¤Ï´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖHENNGE One¡×¤ÏÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤äÃ¼Ëö°Ê³°¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥óµ¡Ç½¡ÊÃ±°ì¤ÎID¡¦¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ÇÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥í¥°¥¤¥ó²ÄÇ½¡Ë¤ä¾ðÊóÏ³±ÌÂÐºö¡¢É¸Åª·¿¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÇÍ¥°ÌÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£²òÌóÎ¨¤ÎÄã¤¤¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¶ÈÀÓ¤Ï¹âÀ®Ä¹Ï©Àþ¤ò¤Þ¤¤¿ÊÃæ¤À¡£Ä¾¶á¡¢HENNGE One¤ÎÇ¯´Ö·ÀÌó¶â³Û¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³¤³°¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£3·î21Æü¤Ë¤ÏÅê»ñ»ö¶È²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±½Ð»ñ¤Î·Á¤ÇÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¹çÊÛ²ñ¼ÒÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤Ï»þÎ®¤òÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£25Ç¯9·î´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°´üÈæ25¡óÁý¤Î104²¯4100Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±55¡óÁý¤Î15²¯7400Ëü±ßÍ½ÁÛ¤ÈÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂçÉý¤Ê²áµîºÇ¹â¹¹¿·´ðÄ´¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£³ô²Á¤Ï24Ç¯2·î¤Ë¤Ä¤±¤¿ºòÇ¯Íè¹âÃÍ1753±ß¤ÎÊ§¿¡¤«¤é2000±ßÂæÆÍÆþ¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹