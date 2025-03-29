¹©¾ì¤Î²°º¬¤ÎÊä½¤ºî¶ÈÃæ¤ËÅ¾Íî¡¡ÃËÀºî¶È°÷¡Ê52¡Ë¤¬»àË´¡¦Ê¡»³»Ô
29Æü¸áÁ°¡¢Ê¡»³»ÔÆâ¤Î¹©¾ì¤Ç²°º¬¤ÎÊä½¤ºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬Ìó8¥áー¥È¥ë²¼¤ËÅ¾Íî¤·¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¡»³»ÔÀéÅÄÄ®4ÃúÌÜ¤Î¹©¾ì¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È29Æü¸áÁ°8»þ40Ê¬º¢¡¢ºî¶È°÷¤ÎÃËÀ¤¬¹©¾ì¤Ç²°º¬¤ÎÊä½¤Ãæ¡¢²°º¬¤Î°ìÉô¤¬³ä¤ì¡¢·ê¤«¤éÌó8¥áー¥È¥ë²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÊ¡»³»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤·¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»àË´¤·¤¿²¬»³¸©²¬»³»Ô¤Î¼«±Ä¶È¤ÎÃËÀ¡Ê52¡Ë¤Ï¹©¾ì¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Îºî¶È°÷¤È·×2¿Í¤Ç²°º¬¤ÎÊä½¤ºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¿¹Ë¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬º£¸åÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯3·î29Æü¡Û