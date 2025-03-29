Æ£°æµ®É§¥¢¥Ê¡¡½é¤Î´§¥é¥¸¥ª¤¬5¥«·î¤ÇºÇ½ª²ó¤Ë¡È¼«µÔ¡É¡¡ÈÖÁÈ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤¯¤é¤¤¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ£°æµ®É§¡Ê53¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¡ÖÆ£°æµ®É§¡¡Saturday¡¡Night¡¡Buzz¡×¡ÊÅÚÍË¸å7¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ºòÇ¯11·î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿½é¤Î´§¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÎºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£9²ó¤ÎÉ½¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¢Saturday¡¡Night¡¡Buzz¡£ºÇ½ª²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿Æ£°æ¥¢¥Ê¡£¥é¥¸¥ª¾åÁØÉô¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤ª²Û»Ò¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¡ÖºÇ½ª²ó¤ÈÉ÷·Ê¤ÇÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÁ÷¤ëÈÖÁÈ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤¯¤é¤¤»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡È¼«µÔ¡É¡£¡Ö¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÇÛ¤êÀÚ¤ì¤ë?¥á¡¼¥ëÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Í¡¢1¿Í10ËçÅÏ¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖºÇ½ª²ó¤ò¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢ºòÇ¯4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Æ£°æ¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼À¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿5·î¤ËÃ±È¯ÈÖÁÈ¡ÖÆ£°æµ®É§¡¡¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡ª¡×¤Ç½é¤á¤Æ¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ËÄ©Àï¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤Î¹â¤µ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡ÖSaturday¡Ä¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£