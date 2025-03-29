¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¡¤Þ¤º¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¡¡À¯¼£²þ³×¤Ë¡ÖÀ¯¼£¤È¹ñ²ñ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ãí¤®Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤âµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº½°±¡µÄ°÷¡Ê43¡Ë¤¬29Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥§¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¡ÊÅÚÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Îº£¸å¤ÎÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢À¯¼£²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤È¹ñ²ñ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤®Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤âµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë´ë¶È²È¤Î½©¸µÎ¤Æà»á¤«¤éÀÐÇËÀ¯¸¢¤Îº£¸å¤Î¡ÖÌÜ¶ÌÀ¯ºö¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¡¢¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÊÑ¹¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Î´ØÀÇ¤â¤³¤ì¤«¤é²Ý¤»¤é¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¹ñÆâ¤ÎÅÅÎÏ¤«¤é¥¬¥½¥ê¥ó¤«¤é¤ªÊÆ¤«¤éÊª²Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí¹çÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î°ìÈÖ¤Î´Ø¿´»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö·ÐºÑ¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ËÀ¯¸¢¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¦¤Ù¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÏÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ëÃæ¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛÌäÂê¤âÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Æ¡¢¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡É¤Ø¤Î¹ñÌ±¤ÎÉÔ¿®¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï¸½ºß¡¢ÅÞ¤ÎÀ¯¼£²þ³×ËÜÉô¤Ç»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀ¯¼£²þ³×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤ÎÌäÂê¤ËÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤È¹ñ²ñ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤®Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£