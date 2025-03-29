18ºÐ¤ÎÂôÈþº»¼ù¤µ¤ó¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¡ß¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¡FLASH¤ÇÉ½»æ¥Ç¥Ó¥å¡¼
¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÌÜ²¼¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦ºÇÃíÌÜ¤Î°ïºà¤Ç¤¢¤ëÂôÈþº»¼ù¤µ¤ó¡£Èà½÷¤ÎFLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¡¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢3·î25ÆüÈ¯Çä¤ÎFLASH¤Ç¼«¿È½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¥Ú¡¼¥¸¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¤á¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¤Ç¥Ù¥¹¥È16¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÂôÈþº»¼ù¤µ¤ó
¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½Õ¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿18ºÐ¤Îº£¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿»£¤ê¤ª¤í¤·¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¡¢ÌÚÎ©¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê²£´é¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤ÎÇØ¿¤Ó¤·¤¿¥ª¥È¥Ê¤Ê´é¡½¡£1Ëç1Ëç¤Ë¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥¸¥ã¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ä¶þÂ÷¤Î¤Ê¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°Ü¤í¤¤¤ä¤¹¤µ¤äÑ³¤µ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦ÂÔË¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óÃÂÀ¸¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
É½»æ¡¦´¬Æ¬¥Ú¡¼¥¸¤ò¾þ¤Ã¤¿FLASH¤Ç¤â¡¢É½»æ¼Ì¿¿¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼¥ó¤é¤·¤¤¥«¥Ã¥È¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿´é¤Þ¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂôÈþº»¼ù¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤µ¤ï¤ß¤µ¤¡¡18ºÐ¡¡2006Ç¯10·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡T158¡¦B92W60H90¡¡¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¤Ç¥Ù¥¹¥È16¤ËÁª½Ð¡£ÀË¤·¤¯¤â¼õ¾Þ¤ÏÆ¨¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@misaki_sawa_¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@misaki_sawasan¡Ë