²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢Æ´¤ì¤ÏµÜÌî¿¿¼é¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³»þ¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤ò´°Á´ºÆ¸½¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÎÀª¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¥«¥Ã¥±¡¼¡ª¡×
¡¡ bilibili¡ß¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹´°Á´¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡ØTO BE HERO X¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç4·î6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÌî¿¿¼é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³»Ñ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿²Ö¹¾²Æ¼ù
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢XÌò¤ÎµÜÌî¿¿¼é¡¢¥¯¥¤¡¼¥óÌò¤Î²Öß·¹áºÚ¡¢ÎÂÎ¶Ìò¤ÎÆâ»³¹·µ±¡¢ÌÛ»¦Ìò¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¡¢¥ê¥È¥ë¡õ¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ç¥Ë¡¼Ìò¤Î¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢¥í¥êÌò¤Îº´ÁÒ°½²»¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥·¥¢¥óÌò¤Î¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¢¥È¥éÌò¤Î»³»û¹¨°ì¡¢º²ÅÅÌò¤ÎÅçºê¿®Ä¹¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¡¢¥Ê¥¤¥¹Ìò¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ö¹¾¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥Þ¥â¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈµÜÌî¤òµó¤²¡¢¡ÖËÍ¤¬1ÈÖºÇ½é¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¥Þ¥â¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ä¾ÀÜÅª¤ÊÌ¾Á°¤òÉú¤»¤Æ¡Ö¥¢¥ì¹â¹»¥¢¥ìÉô¤Î¥¢¥ì´Ä¤Í¡×¤ÈµÜÌî¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£²Ö¹¾¤Ï¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜÌî¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤½¤¦¡£¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿Î©¤Á»Ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²Ö¹¾¤Ï¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Çµå¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¸å¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Õ¥ì¥³»Ñ¤ò´°Á´ºÆ¸½¡£¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¥«¥Ã¥±¡¼¡ª¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È²Ö¹¾¤ÏÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£µÜÌî¤â¼«¿È¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£µÓ¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜÌî¤Ï¡ÖÎ©¤ÁÊý¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£X¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎ©¤ÁÊý¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë¼ã¼Ô¤«¤é¤ÎÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤ëbilibili¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¶¦Æ±À½ºî¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£ÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ëÀ¤³¦¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢¿Í¡¹¤«¤é¤Î¡Ö¿®ÍêÃÍ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÌî¿¿¼é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³»Ñ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿²Ö¹¾²Æ¼ù
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢XÌò¤ÎµÜÌî¿¿¼é¡¢¥¯¥¤¡¼¥óÌò¤Î²Öß·¹áºÚ¡¢ÎÂÎ¶Ìò¤ÎÆâ»³¹·µ±¡¢ÌÛ»¦Ìò¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¡¢¥ê¥È¥ë¡õ¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ç¥Ë¡¼Ìò¤Î¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢¥í¥êÌò¤Îº´ÁÒ°½²»¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥·¥¢¥óÌò¤Î¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¢¥È¥éÌò¤Î»³»û¹¨°ì¡¢º²ÅÅÌò¤ÎÅçºê¿®Ä¹¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¡¢¥Ê¥¤¥¹Ìò¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë¼ã¼Ô¤«¤é¤ÎÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤ëbilibili¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¶¦Æ±À½ºî¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£ÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ëÀ¤³¦¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢¿Í¡¹¤«¤é¤Î¡Ö¿®ÍêÃÍ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£