ÆüËÜ¿Í¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÈ¿´¶¡©¡ÖÂæÏÑ¿Í¤ò·ù¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎNOWnews¤Ï27Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ê³°¹ñ¿Í¡Ë´Ñ¸÷µÒ¤ËÈ¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¸½ÃÏ¿Í¤¬Ç§¤á¤ë¡§ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç´Ñ¸÷¶È¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÂçÀª¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ÃÏ½»Ì±¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÆÃ¤ËµþÅÔ¤äÂçºå¡¢Åìµþ¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÌäÂê¤¬¡¢¸½ÃÏ¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë´²ÍÆÅÙ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹Äã²¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÅª²¤µÈ·¬¡ÊÆüËÜ¿Í¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ë¡×¤ÎÌ¾¤ÇÍÌ¾¤ÊÂæÏÑºß½»¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ò¾Ò²ð¡£ÃËÀ¤Ï¡¢ÆüËÜºß½»¤ÎÂæÏÑ¿Í¤¬ÂæÏÑ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Î3¤Ä¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¡ÊÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ÇµÞ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¥É¥¢ÉÕ¶á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¿©´ï¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤Ù¤°û¿©Å¹¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¡Ë¤òÈãÈ½¤·¤¿¤È¤ÎÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¹Ô°Ù¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤â¤è¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤«°¤¤¤³¤È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Ë°½¬¤ËÅö¤¿¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂæÏÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢99¡¥9¡ó¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÂæÏÑ¿Í¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ¿¤¹¤®¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¡ÊÆüËÜ¤Ç¡ËÈ¿´¶¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÊÆüËÜ¿Í¤¬¡ËÈ¿´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò·ù¤¦ÆüËÜ¿Í¤Ï¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢ÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò·ù¤¦ÆüËÜ¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï²áµî¤ÎÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³20Ç¯´Ö¤ÎÂæÆüÌ±´Ö¸òÎ®¤ÎÀ®²Ì¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤¬Âçºå¿Í¤âÁÆÌî¤Ç¤¢¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤âÂçºå¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Ï²â¤à¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÂçºå¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â´²ÍÆ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·²á¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï³Î¤«¤ËÂæÏÑ¿Í¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÂæÏÑ¿Í¤ËÈ¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍÁ´ÂÎ¤ËÈ¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Î½»Ì±¤Î´¶ÁÛ¤À¤í¤¦¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½¤òÍý²ò¤·¤¿¤êÅ¬±þ¤·¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÎ¹¹Ô¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂæÏÑ¿Í¤ÏÎ¹¹Ô»þ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤â¤½¤¦¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ë½Ð¤ë»þ¤Ë¼«¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë