ÀîºêF¤¬Â¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¤Ë²÷¾¡¡¡FCÅìµþ¤òÁê¼ê¤Ëºòµ¨¤Î2»î¹ç¤ËÂ³¤¤¤Æ3¡½0¤Ç°µÅÝ
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè7Àá¡¡ÀîºêF3¡½0FCÅìµþ¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¡¡Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬FCÅìµþ¤È¤Î¡ÈÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡É¤ò3¡½0¤ÇÀ©¤·¤¿¡£Å·Å¨¤òÁê¼ê¤Ëºòµ¨ÂÐÀï»þ¤Ë2ÀïÏ¢È¯3ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢2ÀïÏ¢Â³3¡½0¤Î²÷¾¡¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿FW»³ÅÄ¤¬¸åÈ¾10Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¡£DFº´¡¹ÌÚ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¿ÊÆþ¤·¤ÆÆâ´ó¤ê¤ÎMFÏÆºä¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎFW»³ÅÄ¤¬º¸Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨J1¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö19ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿»³ÅÄ¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê2·î15Æü¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë2ÅÀÌÜ¡£¸·¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤âÁø¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡¢¹µ¤¨¤Ë²ó¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤«¤éÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³3ÀïÏ¢È¯¤È¤¹¤ë°ì·â¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡1¡½0¤Î¸åÈ¾28Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF°ËÆ£¤¬±¦¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò±¦Â¥Ü¥ì¡¼ÃÆ¡£J1½é¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£Çð¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÅÏÆÈ¤·¤Æ²¤½£¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢¥É¥¤¥Ä2Éô¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯¤«¤éº£µ¨²ÃÆþ¡£27ºÐ¤Ë¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3·î12Æü¤Î¾å³¤¿½²Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè2Àï¤Ç¸ø¼°Àï½éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢J1ÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾38Ê¬¤Ë¤ÏMFÏÆºä¤¬Áê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ê¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥¨¥ê¥½¥ó¤Î¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£Â¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¤Ï1¡½0¤ÇÀ©¤·¤¿2023Ç¯9·î15Æü¤«¤é4Ï¢¾¡¤È¤·¡¢ºÇ¶á3Àï¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3¡½0¤Î²÷¾¡¡£ºÇ¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ç1Ê¬¤±1ÇÔ¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò²÷¾¡¤Ç¾þ¤ëºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£