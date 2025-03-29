£Å£Ø£É£Ô·ó¶áÂç¼ù¡¡¹âÂ´Ç§Äê»î¸³¤Ë¼«¿®¡Ö¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡× ²ÈÄí¶µ»Õ¤È¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Å£Ø£É£Ô¡×¤Î·ó¶áÂç¼ù¤¬£²£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢±Ñ¸ì¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤ò¾·¤«¤º¡¢¤È¤â¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¤È£²¿Í¤À¤±¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£·ó¶á¤Ï¡Ö²¶±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡¢ºÇ¶á¡£²È¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ËþÅç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È·ó¶á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢À¨¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸¬Â½¡£ËþÅç¤¬¡ÖÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¡Ö¹ç³Ê¤·¤¿¤¤¤«¤é¹â¹»Â´¶ÈÇ§Äê»î¸³¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¡Ê»î¸³¡Ë¤Î±Ñ¸ì¤À¤±¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£Â¾¤ÏÁ´Éô¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËþÅç¤¬¡Ö¹Ô¤±¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÎå¤Þ¤¹¤È·ó¶á¤Ï¡Ö¤Þ¤¢º£Ç¯¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È¾éÃÌº®¤¸¤ê¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£