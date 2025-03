坂道グループの一角である櫻坂46が、大きな分岐点を迎えた。3月20日に開催した「Buddies感謝祭 2025」での卒業セレモニーを経て“最後の一期生”である小池美波がグループの活動を終了し、結成からの歴史を築いてきたメンバーが“ゼロ”になった。しかし、彼女たちの人生は続く。3月23日には、2024年12月にグループを卒業した齋藤冬優花が、櫻坂46のダンスを支える振付師・TAKAHIROが主宰するダンスクリエイティブカンパニー「INFINITY」へ所属したことを発表して話題に。一期生全員が門出を迎えたこの節目に、主なOGメンバー(櫻坂46に改名後の卒業生)の卒業後の活躍を紹介する。

■守屋茜2021年12月10日に開催した1stシングル「Nobody’s fault」リリースから1周年を記念した公演「1st YEAR ANNIVERSARY LIVE」で卒業セレモニーを迎え、同月19日に行われた3rdシングル「流れ弾」発売記念の「オンラインミート&グリート」で活動終了した。2022年4月29日には、櫻坂46や日向坂46のOGが所属するSeed & Flowerから、テンカラットへの事務所移籍を発表。2023年12月に開設したYouTubeチャンネル「Akanen’s Style」では美容動画などをコンスタントにアップし、コメディードラマ「こんなところで裏切り飯 〜嵐を呼ぶ七人の役員〜」(中京テレビ・日本テレビ系)、配信コントサスペンス「S区の奇妙な人々」(DMM TV)への出演などで、女優としても活躍する。■原田葵2022年6月11日に行われた4thシングル「五月雨よ」発売記念の「オンラインミート&グリート」で活動終了し、同年8月20日に開催した「W-KEYAKI FES.2022」で卒業セレモニーを迎えた。2023年4月には、フジテレビにアナウンサーとして入社。同局のアナウンサーによるYouTubeチャンネルの動画「【フジアナ】想い出紅白歌合戦【後編】」では、グループの前身“欅坂46”の「二人セゾン」をソロ歌唱して話題を集め、朝帯の情報番組『めざましテレビ』や昼帯のバラエティ番組『ぽかぽか』への出演などで、着実にキャリアを積み上げている。■菅井友香2022年9〜11月に開催の全国6都市を巡ったツアー「2nd TOUR 2022 “As you know?”」の最終地、11月9日の東京ドーム公演で卒業セレモニーを実施し、グループでの活動を終了した。2023年11月29日には、グループにゆかりある振付師・TAKAHIROも業務提携するトップコートへの事務所移籍を発表。鑑定バラエティ番組『開運!なんでも鑑定団』(テレビ東京系)や競馬番組『競馬BEAT』(カンテレ)、ラジオ番組「サントリー生ビールpresents菅井友香の#今日も推しとがんばりき」(文化放送)とレギュラーを多く抱え、続編も好評を博した中村ゆりかとのW主演ドラマ『チェイサーゲームW』シリーズへの出演など、女優としても実績を重ねる。■土生瑞穂2023年11月25日に開催した、1stシングルリリースから3周年を記念したライブ「3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」の卒業セレモニーを経て、グループでの活動を終了した。2024年1月1日には、エースクルー・エンタテインメントとのエージェント契約を結び、フリーランスとしての活動がスタートしたことを報告。同年3月にはソロ1stシングル「Reboot」、6月には同タイトルのミニアルバムもリリースした。以降、舞台『鴨乃橋ロンの禁断推理』などに出演する一方、ライブやファンミーティングも展開してソロアーティストとしての道を歩き続けている。■齋藤冬優花2024年12月4日に開催した10thシングル「I want tomorrow to come」のBACKSメンバーによる公演「10th Single BACKS LIVE!!」で卒業セレモニーを実施し、同シングルの活動をもってグループでの活動を終了した。3月23日には、TAKAHIROが主宰するダンスクリエイティブカンパニー「INFINITY」への所属を発表。INFINITYは櫻坂46の振り付け、MVやステージングにも関わっており、自身のインスタグラムでこれまでの経験も糧に「ダンスで何かを創ってみたい」と意気込む齋藤が、どのような形でグループを支えるのかが注目される。