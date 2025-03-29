Ä®ÅÄ¡¦¹õÅÄ´ÆÆÄ¡¢Ê¡²¬¤È¥É¥í¡¼¤Ç4Ï¢¾¡Æ¨¤¹¤â¡Ö¾¡¤ÁÅÀ1¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè7Àá¡¡Ä®ÅÄ2¡½2Ê¡²¬¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¡¡¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÏÊ¡²¬¤È2¡½2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½GKÃ«¹¸À¸¡Ê24¡Ë¤¬ÄËº¨¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢1¡½2¤Î¸åÈ¾39Ê¬¤ËMFÀçÆ¬·¼Ìð¡Ê30¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£4Ï¢¾¡¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ1¤Ï¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤³¤Î¾¡¤ÁÅÀ1¤¬¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥¹¤ÏÃç´Ö¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¼è¤êÊÖ¤¹¡£1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾20Ê¬¡¢Ã«¤¬ÄËº¨¤Î¥¥Ã¥¯¥ß¥¹¤Ç¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÀçÆ¬¤¬Æ±39Ê¬¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢°ÕÃÏ¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡Ê¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¡Ë¤«¤é¡¢É¬¤ºÌ£Êý¤Î¥ß¥¹¤ä¹Å¤µ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ãç´Ö¤Î¥ß¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È1ÅÀ¼è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¡¤ÁÅÀ1¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÏÃæ3Æü¤ÇGÂçºåÀï¡Ê¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë¤ËÎ×¤à¡£¤³¤³¤«¤é²áÌ©ÆüÄø¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤¬¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤âÆüº¢¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥¿¥Õ¤ÊÆüÄø¤Î¤¿¤á¤ËÃÃÏ£¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£