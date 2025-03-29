¸½¼ÂÌ£¤òÁý¤¹¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óMF¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤Î°úÂà¡¡2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤â·ÀÌó±äÄ¹¤Ë»ê¤é¤º
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤Ï6·îËö¤ÇËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤â·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥ß¥å¥é¡¼¤Ï10ºÐ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ°ÊÍèÆ±¥¯¥é¥Ö°ì¶Ú¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡2²ó¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬11Ï¢ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBild¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ß¥å¥é¡¼¤È¥¯¥é¥Ö¼óÇ¾¿Ø¤Ï3·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ð¡¼¥ë¼èÄùÌò¤È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥Õ¥í¥¤¥ó¥ÈSD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡¢2²óÌÜ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ï¥ä¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥óCEO¤¬»²²Ã¤·¤Æ¥ß¥å¥é¡¼¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÐÊý¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·ëÏÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÆ±»æ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÂ¦¤Ïº£¸å¤â¥ß¥å¥é¡¼¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¡¢¶áÆüÃæ¤ËÆ±Áª¼ê¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤·¤ÆÀµ¼°È¯É½¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Î¤è¤¦¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥ß¥å¥é¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£