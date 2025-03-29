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— Equipe de France (@equipedefrance) March 22, 2025
Le triplé d'@hekitike9 face à l'Angleterre #FRAANG pic.twitter.com/Xu3idfkix8