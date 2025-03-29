¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×MCº£ÅÄ¡¢ºÇ½é¤ËÅö¤Æ¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡ÈÀä¶«¡É¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×'25½Õ¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤¢¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤ò¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíÀª140¿Í°Ê¾å¤ÎÍÌ¾¿Í¤é¤¬¡ÈÌ´¤Î¶¦±é¡É¤ò²Ì¤¿¤¹Æ±ÈÖÁÈ¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇMCº£ÅÄ¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬º£²ó¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡Ö¤µ¤¢¡¢ÁáÂ®Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦!¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ!¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¾®ÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤¤!µîÇ¯¤â¸À¤¦¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ê!!¡×¤È¡ÈÀä¶«¡É¡£º£ÅÄ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤â¡¢¾®ÅÄ¤Ï¡ÖÁ°Îó¤«¤é¤ä!¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£