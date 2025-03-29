¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¡ÈÅ·ºÍ¡É¥à¥È¥¥»á¡¢ÌôÊª»ÈÍÑ¤Î²á¤Á¤ò²ù¤ä¤à¡Ö¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¡Ä¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¥»¥ê¥¨A¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥È¥¥»á¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î²á¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£27Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß47ºÐ¤Î¥à¥È¥¥»á¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ä¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢2002¡Ý03¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï31»î¹ç18¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤òÈäÏª¡£2003Ç¯²Æ¤ËÂç·¿Êä¶¯¤Î°ì´Ä¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¾å¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2004Ç¯10·î¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ç¥³¥«¥¤¥ó¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¡£7¥«·î¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢2005Ç¯1·î¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÂàÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2006Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏºßÀÒ4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢69¥´¡¼¥ë29¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥à¥È¥¥»á¤Ï¡Ø¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡Ù»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼»þÂå¤Î¥³¥«¥¤¥óÀÝ¼è¤Ï¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇºÇ°¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¡Ë¸ÉÆÈ¤ÇÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤Î²á¤Á¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡Ö½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µá¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï²¿»ö¤«¤é¤â³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶µ·±¤Ï»ä¤ò¤è¤ê¡¢À®½Ï¤·¡¢¼«³Ð¤Î¤¢¤ëÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤è¡£»ä¤Ï²á¤Á¤òÈÈ¤·¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤Ã¤¿¡×
¡ÖÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£»äÀ¸³è¤¬·ãÆ°¤Î»þ´ü¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¸À¤¤Ìõ¤È±³¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ã¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤â¤·¾õ¶·¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥à¥È¥¥»á¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤â¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£1¥·¡¼¥º¥ó°Ê¾å¡¢»ä¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤â´ÊÃ±¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢°¤¤·èÃÇ¤¬¤½¤ì¤òÁË¤ó¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¥à¥È¥¥»á¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤ÎÏÃ¤«¤é¤â¤¦20¿ôÇ¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î»þ¤â¡¢¤½¤·¤Æ²¿Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÆÃ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¡Ê¢¨¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î±³¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤À¡£»ä¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤À¤·¡¢Èà¤é¤â¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢»ä¤Ï²¿ÅÙ¤âÉ½¾´¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¿ÍÀ¸¤ò´°Á´¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£»ä¤ÏËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤·¡¢º£¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÅö»þ²á¤Á¤òÈÈ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê¸¤¯Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²áµî¤Î²á¤Á¤¬»¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ²÷´¶¤â±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ë»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¥à¥È¥¥»á¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î°ìÎ®´ÆÆÄ¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤¬¥ê¡¼¥°¤ò¤è¤êÌÌÇò¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÎÉ¤¤¿Í´Ö¤â°é¤Æ¤¿¤¤¡£¿Í´ÖÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎºÍÇ½¤À¤±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Íý²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²¿ÅÙ¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡×
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Ï½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯·î¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ËÈÈ¤·¤¿²á¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é±³¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¡¢°ã¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¸½ºß47ºÐ¤Î¥à¥È¥¥»á¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ä¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢2002¡Ý03¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï31»î¹ç18¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤òÈäÏª¡£2003Ç¯²Æ¤ËÂç·¿Êä¶¯¤Î°ì´Ä¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¾å¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2006Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏºßÀÒ4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢69¥´¡¼¥ë29¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥à¥È¥¥»á¤Ï¡Ø¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡Ù»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼»þÂå¤Î¥³¥«¥¤¥óÀÝ¼è¤Ï¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇºÇ°¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¡Ë¸ÉÆÈ¤ÇÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤Î²á¤Á¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡Ö½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µá¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï²¿»ö¤«¤é¤â³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶µ·±¤Ï»ä¤ò¤è¤ê¡¢À®½Ï¤·¡¢¼«³Ð¤Î¤¢¤ëÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤è¡£»ä¤Ï²á¤Á¤òÈÈ¤·¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤Ã¤¿¡×
¡ÖÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£»äÀ¸³è¤¬·ãÆ°¤Î»þ´ü¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¸À¤¤Ìõ¤È±³¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ã¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤â¤·¾õ¶·¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥à¥È¥¥»á¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤â¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£1¥·¡¼¥º¥ó°Ê¾å¡¢»ä¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤â´ÊÃ±¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢°¤¤·èÃÇ¤¬¤½¤ì¤òÁË¤ó¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¥à¥È¥¥»á¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤ÎÏÃ¤«¤é¤â¤¦20¿ôÇ¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î»þ¤â¡¢¤½¤·¤Æ²¿Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÆÃ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¡Ê¢¨¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î±³¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤À¡£»ä¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤À¤·¡¢Èà¤é¤â¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢»ä¤Ï²¿ÅÙ¤âÉ½¾´¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¿ÍÀ¸¤ò´°Á´¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£»ä¤ÏËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤·¡¢º£¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÅö»þ²á¤Á¤òÈÈ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê¸¤¯Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²áµî¤Î²á¤Á¤¬»¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ²÷´¶¤â±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ë»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¥à¥È¥¥»á¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î°ìÎ®´ÆÆÄ¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤¬¥ê¡¼¥°¤ò¤è¤êÌÌÇò¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÎÉ¤¤¿Í´Ö¤â°é¤Æ¤¿¤¤¡£¿Í´ÖÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎºÍÇ½¤À¤±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Íý²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²¿ÅÙ¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡×
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Ï½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯·î¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ËÈÈ¤·¤¿²á¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é±³¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¡¢°ã¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×