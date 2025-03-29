¡Ö¤¹¤²È¡×¤¬Á´Å¹¤Ç4Æü´ÖÊÄÅ¹¤Ø¡¡1·î¤ß¤½½Á¤Ë¥Í¥º¥ß¡¢3·î¥´¥¥Ö¥ê
¡¡µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¹¤²È¡×¤Ï29Æü¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ê¤É°ìÉô¤ò½ü¤¯Á´¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì»þÅª¤ËÊÄÅ¹¤¹¤ë¤È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÊHP¡Ë¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÄÅ¹¤Ï3·î31Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é4·î4Æü¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç¡£¾¼Åç±ØÆîÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¡Ë¤Ç¾¦ÉÊ¤Ë³²Ãî¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Á´Å¹¤Ç³²Ãî¤Ê¤É¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°ÂÐºö¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤²È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡£¤ª¤ï¤Ó¤È°ì»þÊÄÅ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î28Æü¡¢¾¼Åç±ØÆîÅ¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿µÒ¤«¤é¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¥´¥¥Ö¥ê¤Î°ìÉô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÆ±¼Ò¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤âÄ»¼èÆîµÈÊýÅ¹¡ÊÄ»¼è»Ô¡Ë¤Ç¤ß¤½½Á¤Ë¥Í¥º¥ß¤¬º®Æþ¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢À¶ÁÝ¤ËÍ×¤¹¤ë´ü´Ö¤È¤·¤Æ4Æü´Ö¤ÎÊÄÅ¹¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤²È¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó1970Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤¬ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡ÊÃæÌî¹À»ê¡Ë