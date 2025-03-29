¡Ö¤¹¤²È¡×°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤3·î31Æü¡Á4·î4Æü¤Þ¤Ç°ì»þµÙ¶È
¡¡µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¤¹¤²È¡×¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë°ÛÊª¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´Å¹¤Ç¡¢31Æü¤«¤é°ì»þµÙ¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÙ¶È´ü´Ö¤Ï3·î31Æü¡Á4·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤²È¤ÏÄ»¼è¸©¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç1·î¤Ë¡¢¤ß¤½½Á¤Ë¥Í¥º¥ß¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3·î29Æü¡¢¿·¤¿¤ËÅìµþ¡¦¾¼Åç»Ô¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤â3·î28Æü¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤Ë³²Ãî¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ì»þµÙ¶È¤Ï¤³¤ì¤é¤Î°ÛÊªº®Æþ¤ò¼õ¤±¤¿ÂÐ±þ¤Ç¡¢³²Ãî¤Ê¤É¤Î¿¯ÆþÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë