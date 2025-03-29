¹ËöÎÃ»Ò¤Î¥Þ¥ÞÍ§±ã²ñ¤Ë¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥ÈºÊ¤¬¤¤¤¿¡Öº£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡Ä¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á
½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¡Ê44¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡ª¡×¤ÇÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´¹ñÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥ÞÍ§12¿Í¤È¤Î±ã²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¥Þ¥ÞÎò20Ç¯¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»Ò°é¤ÆÃæ¡£¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î±ã²ñ¤ÎVTR¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥í¥ß¤¬¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Î°ì¿Í¤ò¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤Ï¤Ê¤ï¤Î±ü¤µ¤ó¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¹Ëö¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤ÎÄ¹ÃË¤È°ì½ï¤Ç¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¤Ê¤ï¤ÎºÊÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î±ã²ñ¤Ç¡¢ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¡¢·ÝÇ½¿Í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¡£¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¹Ëö¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¡Öº£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¤Ç¹ËöÎÃ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤ÎºÊ¤Ï¡Ö¤¢¡Á¤½¤¦¡ª¡×¤È¡¢¼ê¤ò¤¿¤¿¤¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¡¢¹Ëö¤Ï¡Ö¤³¤ÎÎ®¤ì¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ËöÎÃ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Â¾¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¤â¡Ö»ä¤â¤À¤è¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¹Ëö¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤Í¡¢¤³¤Î¥í¥±¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤Í¡Ä¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¢¤Þ¤êË«¤á¤ë¥ä¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢°ìÆ±Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£