¡ßNG¡§Ä¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤ê¤³¤ó¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤ò¶¯¤¯¤·¤è¤¦¡ª¡Ú¤½¤Î¥³ー¥Á¤Î¶µ¤¨¡¢ËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¡© ¾¯Ç¯Ìîµå ¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¿·¾ï¼±52¡Û
Áö¤ëÂÎÎÏ¤ÈÅê¤²¤ëÂÎÎÏ¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£
ÀèÈ¯´°Åê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ðµå¿ô¤âÅê¤²¤ë¤Î¤Ç»ýµ×Åª¤ÊÂÎÎÏÍ×ÁÇ¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢¥Üー¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë»þ¤Î²¼È¾¿È¤Ï½ÖÈ¯Åª¤ÊÂÎÎÏÍ×ÁÇ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÃ»¤¤µ÷Î¥¤ò¥À¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç»ýµ×ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÊ£¹çÅª¤ÊÁö¤êÊý¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¡£
À®Ä¹´ü¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥Þ¥·¥ó¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î½ÅÎÌÊª¤ò°·¤¦¤â¤Î¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤òÊä½õÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢²¼È¾¿È¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¡£
Ä¹¤¤µ÷Î¥¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥Úー¥¹¤Ç¡¢·ìÎ®¤òÎÉ¤¯¤·¤ÆÈèÏ«²óÉü¤ä¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÁö¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¢¤ë¡£