¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè7Àá¡¡Ä®ÅÄ2¡½2Ê¡²¬¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¡¡¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë

¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÊ¡²¬¤È2¡½2¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¡¢4Ï¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¤È¤â¤Ë3Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¤Ç·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£¤µ¤é¤ËÄ®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Å¨¾­¤¬ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¶âÌÀµ±¡Ê¥­¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ò¡¢43¡Ë´ÆÆÄ¡¢MFÁ°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÅÁãÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Á°Àá¤«¤éÀèÈ¯2¿Í¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤ÏMFÇòºê¤ò4»î¹ç¤Ö¤ê¡¢DFµÆÃÓ¤ò6»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤¿¡£

¡¡ÀèÀ©¤ÏÁ°È¾10Ê¬¡¢º¸CK¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¥­¥Ã¥«¡¼¤ÎFWÁêÇÏ¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤ËDF²¬Â¼¤¬È¿±þ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤«¤éÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£

¡¡¤À¤¬¡¢Á°È¾22Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾20Ê¬¤Ë¤ÏGKÃ«¤¬ÄËº¨¤Î¥­¥Ã¥¯¥ß¥¹¤Ç¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±39Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMFÀçÆ¬¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£

¢¦Ä®ÅÄ¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼

¡ÚGK¡ÛÃ«¹¸À¸

¡ÚDF¡Û²¬Â¼ÂçÈ¬¡¢¾»»Ò¸»¡¢µÆÃÓÎ®ÈÁ

¡ÚMF¡ÛÇòºêÎ¿Ê¼¡¢Á°´²Ç·¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ¡¢ÎÓ¹¬Â¿Ïº

¡ÚFW¡ÛÀ¾Â¼Âó¿¿¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¡¢¸âÀ¤·®¡Ê¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡Ë

¢¦¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È

¡ÚGK¡Û¼éÅÄÃ£Ìï

¡ÚDF¡Û¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±

¡ÚMF¡ÛÀçÆ¬·¼Ìð¡¢¹â¶¶Âç¸ç

¡ÚFW¡ÛÆ£ÈøæÆÂÀ¡¢·¬»³´¦»Î¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡¢¾ÂÅÄ½ÙÌé

¢¦Ä®ÅÄ¤ÎÁª¼ê¸òÂå

¡Ú¸åÈ¾0Ê¬¡Û¸âÀ¤·®¢ª·¬»³

¡ÚÆ±21Ê¬¡ÛÁêÇÏ¢ªÆ£Èø

¡ÚÆ±28Ê¬¡ÛÎÓ¢ªË¾·î¡¢Çòºê¢ªÀçÆ¬¡¢µÆÃÓ¢ª¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á