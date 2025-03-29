ÆüËÜ¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¡×¡Ä´Ú¹ñ¤¬¡ÈÎ¾¹ñ¤Îº¹¡É¤ËÊì¹ñÃ²¤¡¡WÇÕ½Ð¾ì¤Ø¡Ö³Ú´Ñ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬3Àï¥É¥í¡¼¤ÎÊì¹ñ¤Ë¸·¤·¤¤»ØÅ¦
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï3·î25Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥è¥ë¥À¥óÀï¤ÇÄËº¨¤Î¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×B¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¡¼¥à2ÀïÏ¢Â³¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤ËÆüËÜ¤Ï¡ÈºÇÂ®¡É¤ÇWÇÕËÜÀï¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö³Ú´Ñ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È¤½¤Îº¹¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï3·î20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç2-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£WÇÕ³«ºÅ¹ñ¤ò½ü¤¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤ÇËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Â³¤¯¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¤Î°ìÀï¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î´Ú¹ñ¤Ï20Æü¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¤Ë1-1¤Î¥É¥í¡¼¡£Â³¤¯25Æü¤Î¥è¥ë¥À¥óÀï¤Ç¤âÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÀï¡Ê1-1¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È3»î¹çÏ¢Â³¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¾¡Íø¤òÆ¨¤¹·Á¤Ë¡£WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦·ÝÇ½Áí¹ç¥µ¥¤¥È¡ÖOSEN¡×¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤È°ã¤¦¡Ä¡ÄºÇÂ®¤ÇW½Ð¾ì³ÎÄê¡£1.5·³µ¯ÍÑ¤ÎÆüËÜ¡×¤ÈÎ¾¹ñ¤òÈæ³Ó¡£Êì¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥è¥ë¥À¥óÀï¤Ç²ù¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ16¤ÇÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹¥°¥ë¡¼¥×1°Ì¤À¡£6·î¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç2°Ì¥è¥ë¥À¥ó¡Ê¾¡¤ÁÅÀ13¡Ë¡¢3°Ì¥¤¥é¥¯¡Ê¾¡¤ÁÅÀ12¡Ë¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¸½¾õ¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç8»î6¾¡2Ê¬¤±¤Ç¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤Ï¡Ö8»î¹ç¤Ç24¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¼ºÅÀ¤Ï2¥´¡¼¥ë¤·¤«µö¤µ¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âAFC¡Ê¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½ç°Ì¤¬¹â¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÌµÇÔ¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢Êì¹ñ¤Ë¡Ö³Ú´Ñ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£º®Àï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë6·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¹ñ¤¬WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë