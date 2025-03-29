¼íÎÄÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·½èÊ¬¡Ä¥¯¥ÞÊá³ÍÃæ¤Ë¼þ°Ï³ÎÇ§¤»¤º¤ËÈ¯Ë¤¡¢¿Í¤ËÅö¤¿¤êÂç¤±¤¬Éé¤ï¤»¤ë
¾®¹ñÄ®¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÊá³Íºî¶ÈÃæ¤Ë¼þ°Ï¤ò³ÎÇ§¤»¤º¤ËÎÄ½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¡¢Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ËÂç¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©ÃÖ»òÁí¹ç»ÙÄ£¤Ï28Æü¡¢È¯Ë¤¤·¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤Î¼íÎÄÌÈµö¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¼íÎÄÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®¹ñÄ®¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£ÃÖ»òÁí¹ç»ÙÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¤ª¤È¤È¤·4·î¡¢Ä®¤ÎÄ»½ÃÈï³²ÂÐºö¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢Ä®Æâ¤Î»³¤Ç¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÊá³Íºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÃËÀ¤Ï¥¯¥Þ¤¬·ê¤«¤éµÞ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢½Æ¸ý¤ÎÀè¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈ¯Ë¤¡£Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ËÃÆ´Ý¤¬Åö¤¿¤ê¡¢±¦¤Ò¤¶¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£