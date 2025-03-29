ÂçÃÏ¿Ì¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ »à¼Ô1000¿ÍÄ¶¡¡·úÊª¤ÏÅÝ²õ¡¡Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤â µß½Ð¤ÏÆñ¹Ò
¡¡¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.7¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÎÈï³²¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·³»öÀ¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»à¼Ô¤¬1007¿Í¡¢¤±¤¬¿Í¤¬2389¿Í¡¢30¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·úÊª¤ÏÅÝ²õ¡¡Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤â µß½Ð¤ÏÆñ¹Ò
¡¡¿Ì¸»ÃÏ¤Ë¶á¤¤¡¢¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼À¾ÃÏ¶è¤Î±ÇÁü¡£ÃÏ¿Ì¤ÎÄ¾¸å¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä®¤ÎÍÍ»Ò¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¸¶·Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¾Æ¤±Ìî¸¶¾õÂÖ¤Ë¡£¤¬¤ì¤¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¿Í¤Î»Ñ¤â¡£
»£±Æ¼Ô
¡Ö¥À¥à¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¡¡¼óÅÔ¥Í¥Ô¥É¡¼¶á¹Ù¤Î¥¿¥Ã¥³¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥À¥à²¼Î®¤ÎÊ¬´ô¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Êø²õ¡£²¼Î®¤ÎÃÏ°è¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ëµß½õÂâ¤¬Èï³²¼Ô¤Îµß½Ðºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º¤Æñ¤Ê¸½¾õ¤ò¤³¤¦ÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤Ë½»¤à¿Í
¡ÖÈï³²¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µß½Ð¤ËÉ¬Í×¤Ê½Åµ¡¤äµß±çÊª»ñ¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÅµ¤¤â»ß¤Þ¤Ã¤ÆÌë´Ö¤Îºî¶È¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡³°Ì³¾Ê¤Ï¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤ÇÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¡¢·úÀßÃæ¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Îµß½Ðºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µß½õ¸¤¤ä¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¡£
Åö»þ¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í
¡Ö·úÊª¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ËÅÅÏÃ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡×
Êì¿Æ¤ÈËå¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ
¡ÖÊì¤ÈËå¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Ìµ»ö¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£·úÊª¤ÏÅÝ²õ¡¡Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤â µß½Ð¤ÏÆñ¹Ò
¡¡¿Ì¸»ÃÏ¤Ë¶á¤¤¡¢¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼À¾ÃÏ¶è¤Î±ÇÁü¡£ÃÏ¿Ì¤ÎÄ¾¸å¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä®¤ÎÍÍ»Ò¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¸¶·Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¾Æ¤±Ìî¸¶¾õÂÖ¤Ë¡£¤¬¤ì¤¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¿Í¤Î»Ñ¤â¡£
¡Ö¥À¥à¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¡¡¼óÅÔ¥Í¥Ô¥É¡¼¶á¹Ù¤Î¥¿¥Ã¥³¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥À¥à²¼Î®¤ÎÊ¬´ô¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Êø²õ¡£²¼Î®¤ÎÃÏ°è¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ëµß½õÂâ¤¬Èï³²¼Ô¤Îµß½Ðºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º¤Æñ¤Ê¸½¾õ¤ò¤³¤¦ÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤Ë½»¤à¿Í
¡ÖÈï³²¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µß½Ð¤ËÉ¬Í×¤Ê½Åµ¡¤äµß±çÊª»ñ¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÅµ¤¤â»ß¤Þ¤Ã¤ÆÌë´Ö¤Îºî¶È¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡³°Ì³¾Ê¤Ï¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤ÇÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¡¢·úÀßÃæ¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Îµß½Ðºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µß½õ¸¤¤ä¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¡£
Åö»þ¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í
¡Ö·úÊª¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ËÅÅÏÃ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡×
Êì¿Æ¤ÈËå¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ
¡ÖÊì¤ÈËå¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Ìµ»ö¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×