¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡ÈÈý¤Ê¤·¡É»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×'25½Õ¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡È·ãÊÑ¡É¤·¤¿»Ñ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¡¢¤»¤¤¤ä¤ÈÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃåÀÊ¡£
¡¡MCº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤éÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¡¢²èÌÌ¤Ë¥É¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡ÈÈý¡É¤Ê¤·»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÁûÁ³¡£
¡¡¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÈý¤Ê¤·¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢Èý¤Ê¤·¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤â²Ä°¦¤µ½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÈý¤Ê¤·¤¢¤Î¤Á¤ã¤óµ±¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡©¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£