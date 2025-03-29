´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î·ëÏÀ´ü¸Â¡¢Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½Ž¢¼ã´³¤Î±äÄ¹Àþ¤ò³Ð¸çŽ£
¡¡´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¤¢¤êÊý¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï29Æü¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿º£·îËö¤Î´ü¸ÂÆâ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ïº¤Æñ¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼ã´³¤Î±äÄ¹Àï¤Ï³Ð¸ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´ü¸Â¤Î±äÄ¹Éý¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¡Öµ¬À©¶¯²½ºö¡×¤òË¡°Æ¤Î¤«¤¿¤Á¤ÇÄó½Ð¤¹¤ë»þ´ü¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£Ë¬ÌäÀè¤ÎÊ¡²¬»ÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½=2025Ç¯3·î29Æü¸á¸å3»þ0Ê¬¡¢¼¯»ùÅç¸©Æî¶å½£»ÔÃÎÍ÷Ä®¡¢ÀîÊÕ¿¿²þ»£±Æ
¡¡´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Î©·û¤Ê¤ÉÌîÅÞ5ÅÞ¤Ï¡Ö¶Ø»ßË¡°Æ¡×¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¡Ö¸ø³«¶¯²½Ë¡°Æ¡×¤òÄó½Ð¤·¡¢¤É¤Á¤é¤â½°±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï24Æü¤Ë¡Öµ¬À©¶¯²½ºö¡×¤òÄóµ¯¤·¡¢28Æü¤Ë¤Ï¼«Ì±¤È¤Î¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡Êµ¬À©¶¯²½¡Ë°Æ¤¬Ë¡°Æ¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¡Ê¶Ø»ßË¡°Æ¤À¤±¤ò¡ËºÎ·è¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¸ø¹ñ¤¬Ë¡°Æ¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë»þ´ü¤òÌÀ¸À¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¶Ø»ßË¡°Æ¤ÎºÎ·è¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸ø¹ñ¤ÎË¡°ÆÄó½Ð¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Êº£¹ñ²ñ¤Î¡Ë²ñ´üÆâ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¸ø¹ñ¤Î¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¶¨µÄ¤À¤±¤Ç¡ÊË¡°Æ¤¬¡Ë²¿¤Ë¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï»þ´Ö²Ô¤®¤À¤±¤À¡×¤È¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ë¡£Î©·û¤È¤·¤Æ¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶Ø»ß¤È¤¤¤¦¹½¤¨¤À¡£Â¾¤ÎÌîÅÞ¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤â´ª°Æ¤·¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£