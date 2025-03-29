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Coby White & Josh Giddey in March 🥶🔥
Coby: 29.5 pts | 4.5 reb | 4.1 ast | 49% FG
Giddey: 22.5 pts | 10 reb | 9.5 ast | 52% FG pic.twitter.com/wFcxgy7cqa
- Chicago Bulls (@chicagobulls) March 28, 2025
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ»þ´Ö28Æü¤Î¥ì¥¤¥«ー¥ºÀï¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¥®¥Ç¥£ー¡ª