£Æ£ÃÅìµþ¡½Àîºê¡¢Á°È¾¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤º£°¡½£°¤Ç½ªÎ»
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£·Àá¡¡£Æ£ÃÅìµþ¡½Àîºê¡Ê£²£¹Æü¡¦Ì£¥¹¥¿¡Ë
¡¡£Æ£ÃÅìµþ¤ÈÀîºê¤ÎÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¤ÏÁ°È¾¤ò£°¡½£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î£Æ£ÃÅìµþ¤Ï£¶Ê¬¡¢£Í£ÆÉ¶ÀÑÅÄ¤¬º¸¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤âÏÈ¤Î³°¤Ø¡££±Ê¬¸å¤Ë¡¢¼Ð¤á¤ËÁö¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤¿É¶ÀÑÅÄ¤¬£±ÂÐ£±¤Î¹¥µ¡¤â±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀîºê£Ç£Ë»³¸ý¤¬´éÌÌ¥»¡¼¥Ö¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡£±£µÊ¬¡¢Àîºê¤Ï£Í£ÆÂçÅç¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë£Æ£×»³ÅÄ¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢º¸Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â±¦¤Ë³°¤ì¤¿¡££²£¸Ê¬¤Ë¤Ï£Æ£Ë¤«¤é¡¢£Ä£Æ»°±º¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¹â°æ¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢£Æ£ÃÅìµþ£Ç£ËÌîÂôÂç¤Î¹¥¼é¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡££±Ê¬¸å¤Î£Ã£Ë¤Ç¤Ï¹â°æ¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¹¶·âÂ¦¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£