¡Úµð¿Í¡Û³«Ëë£²Ï¢¾¡¤Ç£±£³Ç¯Ï¢Â³¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¡ª¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸£²ÀïÏ¢È¯¡õ¹ÃÈåÃÆ¤Ç£²ÀïÏ¢Â³£²¥±¥¿°ÂÂÇ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±£²¡½£°¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬£±£³°ÂÂÇ£±£²ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤â´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç²÷¾¡¡£³«Ëë£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢£±£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«Ëë¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡²÷²»¤¬¶Á¤¤¤¿¡£½é²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¼ãÎÓ¤¬Í··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢Á°Àï¤«¤é£´ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢£²»à»°ÎÝ¤Ç¤Ï²¬ËÜ¤¬º¸Á°¤ØÅ¬»þÂÇ¤ò±¿¤Ó¡¢º£µ¨½éÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£²²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ÎÃæ»³¤«¤é£³Ï¢ÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¼ººö¤âÍí¤ß°ìµó£¶ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦ÌÔ¹¶¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢£·ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£³²ó¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬£³¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï½é¤Î¿·³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë³«Ëë£²ÀïÏ¢È¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££±£°ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£´²ó¤Ë¤Ï¹ÃÈå¤¬£²¥é¥ó¡££´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤ÈÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï³«Ëë¤«¤é£²»î¹çÏ¢Â³¤Î£²¥±¥¿°ÂÂÇ¤Ï£±£²ÅÙÌÜ¡Ê£±¥ê¡¼¥°À©´Þ¤à¡Ë¡¢£²¥±¥¿°ÂÂÇ¤Ç£²Ï¢¾¡¤Ï²áµî£¶ÅÙ¤¢¤ê¡¢£±£¹£¹£°Ç¯°ÊÍè£³£µÇ¯¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬È¯Ç®¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¶ÛµÞÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÖÀ±¤¬¡¢£µ²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤âÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë£°¤òÊÂ¤Ù¤Æ´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£