¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÁáµ¯¤¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡Ù200²ó¤Ë¡¡Àß³Ú¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¥í¥±¡Ö³Ú¤·¤¤¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÎ¹¡×
¡¡¤¢¤¹30Æü¤ËTBS·Ï¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÁáµ¯¤¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡Ù¡ÊÁ°6¡§00¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡ÄÀß³ÚÅý¤¬¥í¥±´º¹Ô
¡¡200²óÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¡¢MC¤ÎÀß³ÚÅý¤¬ÈÖÁÈ»Ë¾å2ÅÙÌÜ¤Î¥í¥±¤Ø¡£º£²ó¤Î¥í¥±¤ÇÀß³Ú¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇ®³¤¡¦»°Åç¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥°¥ë¥á¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃµ¤·¤ò¤¹¤ëÆÃÊÌ¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Å°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤ß¤Ä¤±¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¾Å¹¤Ç¡¢Àß³Ú¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁª¤Ó¡¢ÈÖÁÈÆÃÀ½¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤É¤ó¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¤ÇÀß³Ú¤¬ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤â¡¢Àß³Ú¤Î¥í¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüÂ¼Í¦µª¤Ï¡¢VTR¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¼!?¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î!?¤¤¤Ä!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¥í¥±¤ò½ª¤¨¤¿Àß³Ú¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ËÜÅö¤Ë½Â¤¤¤ªÅ¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥í¥±¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥í¥±¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüÂ¼¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ï½Â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô·ã¥¦¥Þ¤Î¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤éËÜÅö¤Ë°ìÎ®¤Î½Â¤¤¥°¥ë¥á¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó»Ë¾å°ìÈÖ½Â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡ª¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤âÀß³Ú¤µ¤ó¤Î¥í¥±¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡¢ÄÁ¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÀþ¤ÇÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àß³Ú¤µ¤ó¤Ã¤Æ¶áÇ¯¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤·¤«¥í¥±¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡ÄÀß³ÚÅý¤¬¥í¥±´º¹Ô
¡¡200²óÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¡¢MC¤ÎÀß³ÚÅý¤¬ÈÖÁÈ»Ë¾å2ÅÙÌÜ¤Î¥í¥±¤Ø¡£º£²ó¤Î¥í¥±¤ÇÀß³Ú¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇ®³¤¡¦»°Åç¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥°¥ë¥á¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃµ¤·¤ò¤¹¤ëÆÃÊÌ¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Å°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤ß¤Ä¤±¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¾Å¹¤Ç¡¢Àß³Ú¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁª¤Ó¡¢ÈÖÁÈÆÃÀ½¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤É¤ó¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥í¥±¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüÂ¼¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ï½Â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô·ã¥¦¥Þ¤Î¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤éËÜÅö¤Ë°ìÎ®¤Î½Â¤¤¥°¥ë¥á¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó»Ë¾å°ìÈÖ½Â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡ª¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤âÀß³Ú¤µ¤ó¤Î¥í¥±¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡¢ÄÁ¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÀþ¤ÇÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àß³Ú¤µ¤ó¤Ã¤Æ¶áÇ¯¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤·¤«¥í¥±¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£