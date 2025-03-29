TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

²¬»³¸©ÆîÉô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¡¢È²ºÎ¤·¤¿ÌÚ¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î23Æü¤Ë²¬»³»ÔÆîÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬È²ºÎ¤·¤¿ÌÚ¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿²Ð¤¬»³ÎÓ¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢Ç³¤¨¹­¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²ÐºÒ¤Ï¤­¤Î¤¦ÄÃ°µ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¤â»Ä¤ë²Ð¼ï¤òÃµ¤·¾Ã²Ð¤¹¤ëºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¡¢¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å2»þÈ¾¸½ºß¤Î¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤¬442¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤«¤é±ä¾Æ¤òÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¿¤À¡¢¤­¤ç¤¦¤âÇ®¸»¤òÊ£¿ô³ÎÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡¢¶õ¤ÈÃÏ¾å¤«¤é¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¡¢½µÌÀ¤±°Ê¹ß¤ÎÄÃ°µ¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£