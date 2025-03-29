¡Ú·¯»ÒÍö¾Þ¡Û¥ë¥¯¥¹¥¸¥Ë¥¢¤¬Ì¤¾¡Íø¤«¤é2Ï¢¾¡
¡¡3·î29Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦·¯»ÒÍö¾Þ¡Ê3ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡¦ÌÆ¡¦¼Ç1800m¡Ë¤Ï¡¢ÃÓÅº¸¬°ìµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ë¥¯¥¹¥¸¥Ë¥¢¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦Ê¿ÅÄ½¤¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦Æ£¸¶±Ñ¾¼¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥ì¥¸¡¼¥Ê¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦¾®ÎÓ¿¿Ìé¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:45.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç´äÅÄË¾Íèµ³¾è¡¢¥Þ¥È¥é¥³¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦ÃÓÅº³Ø¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£¥¥º¥Ê»º¶ð
¡¡ÃÓÅº¸¬°ìµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ë¥¯¥¹¥¸¥Ë¥¢¤¬Ì¤¾¡Íø¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÎÉ¤¯Àè¼ê¤Ø¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ßÄ¾Àþ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢ºä¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤âÇ´¤ê¤ËÇ´¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥ë¥¯¥¹¥¸¥Ë¥¢¡¡6Àï2¾¡
¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦Ê¿ÅÄ½¤¡Ë
Éã¡§¥¥º¥Ê
Êì¡§¥µ¥È¥Î¥¢¥ê¥·¥¢
ÊìÉã¡§¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼
ÇÏ¼ç¡§¥ë¥¯¥¹
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à