¸òÄÌ°ÂÁ´ÁÊ¤¨¡¢¡Ö¿À¥¹¥¤¥ó¥°¡×¡¡°ìÆü½ðÄ¹¤Ë°ðÂ¼°¡Èþ¤µ¤ó
¡¡½Õ¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤òÁ°¤Ë·Ù»ëÄ£ÉðÂ¢Ìî½ð¤Ï29Æü¡¢ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¤ÎJRµÈ¾Í»û±Ø¶á¤¯¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ðÂ¼°¡Èþ¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤ò°ìÆü½ðÄ¹¤Ë·Þ¤¨¡¢·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£°ðÂ¼¤µ¤ó¤ÏCM¤Ç¡Ö¿À¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìîµå¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈäÏª¡£Â¤ò»ß¤á¤Æ¸«Æþ¤Ã¤¿Çã¤¤ÊªµÒ¤é¤Ë¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡´Ñ½°¤òÁ°¤Ë¡¢°ðÂ¼¤µ¤ó¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÉ¬¤ºÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢È±·Á¤¬Íð¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÃåÍÑ¤òÈò¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡ÖÈ±·Á¤è¤ê¤âÌ¿¤¬Âç»ö¡£»ùÆ¸¤äÍÄ»ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤â¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÉðÂ¢Ìî½ð¤ÎÊ¿´Ý·½¸ã½ðÄ¹¤Ï¡Ö¸òÄÌ¤Î°ÂÁ´¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£