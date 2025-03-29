Ï©ÌÌ°ìÉôÅà·ë¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤«¡¡¶¶¤Î¾å¤Ç¼Ö£´Âæ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¡¡5¿Í¤¬ÉÂ±¡ÈÂÁ÷ »¥ËÚ»ÔÆî¶è¡¦Äê»³·Ì
¤¤ç¤¦¡Ê£²£°£²£µÇ¯£³·î£²£¹Æü¡Ë¸áÁ°¡¢»¥ËÚ»ÔÆî¶è¡¦Äê»³·Ì¤Ë¤¢¤ë¶¶¤Ç¼Ö4Âæ¤¬´Ø·¸¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤êÃË½÷5¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔÆî¶èÄê»³·Ì¤ÎÆ»Æ»¤Ë¤«¤«¤ë¶¶¤Î¾å¤Ç¤¹¡£
¡Ê£²£¹Æü¡Ë¸áÁ°10»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¼êÁ°¤Ç¼Ö4Âæ¤Î¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤Ç¤¹¡×¤È»ö¸Î¤ÎÅö»ö¼Ô¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ËÊÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¡¢¤½¤Î»ö¸Î¤òÌÜ·â¤·¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÊÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç10Âå¤«¤é70Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÇÏ©ÌÌ¤¬°ìÉôÅà·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£