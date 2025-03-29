¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë½êÂ¿¤¤¡¡ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¤Õ¤Ö¤¤Î½ê¤â
¢£Á´¹ñ¤Î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÅ·µ¤
ËÌ³¤Æ»¤ÎËÌ¤ò¡¢¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¤Õ¤Ö¤¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤ä»³±¢¤â¡¢Ä«¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë29Æü¤è¤êÄã¤¯¡¢Ä«¤ÏÎä¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤â29Æü¤è¤êÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢À¾¡¦ÅìÆüËÜ¤Ï²ÖÎä¤¨¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï14¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¥µ¥¯¥é¤Ï¤½¤í¤½¤íËþ³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛºÇÄãµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ¡¡¡¡ -2¡î¡Ê-2¡¡3·îÃæ½Ü¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡¡¡2¡î¡Ê-3¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡¡¡2¡î¡Ê-2¡¡3·îÃæ½Ü¡Ë
ÅìµþÅÔ¿´¡¡6¡î¡Ê-2¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡¡¡6¡î¡Ê-2Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
Âçºå¡¡¡¡¡¡7¡î¡Ê-1¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
¹Åç¡¡¡¡¡¡5¡î¡Ê-3¡¡3·îÃæ½Ü¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡¡¡7¡î¡Ê-2¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡¡¡5¡î¡Ê-4¡¡2·î²¼½Ü¡Ë
¼¯»ùÅç¡¡¡¡7¡î¡Ê-3¡¡2·î²¼½Ü¡Ë
ÆáÇÆ¡¡¡¡ 14¡î¡Ê-3¡¡¿¿ÅßÊÂ¤ß¡Ë
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ¡¡¡¡¡¡¡¡4¡î¡Ê-2¡¡3·îÃæ½Ü¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡ ¡¡11¡î¡Ê¡Ü1¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡¡¡¡¡8¡î¡Ê-2¡¡2·î²¼½Ü¡Ë
ÅìµþÅÔ¿´¡¡ 14¡î¡Ê¡Þ0¡¡3·îÃæ½Ü¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡¡¡ 12¡î¡Ê-5¡¡2·î²¼½Ü¡Ë
Âçºå¡¡¡¡¡¡ 13¡î¡Ê-2¡¡3·î¾å½Ü¡Ë
¹Åç¡¡¡¡¡¡ 12¡î¡Ê-2¡¡2·î²¼½Ü¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡¡¡ 14¡î¡Ê-4¡¡2·î²¼½Ü¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡¡¡ 11¡î¡Ê-4¡¡¿¿ÅßÊÂ¤ß¡Ë
¼¯»ùÅç¡¡¡¡ 16¡î¡Ê-2¡¡2·î²¼½Ü¡Ë
ÆáÇÆ¡¡¡¡¡¡ 17¡î¡Ê-3¡¡¿¿ÅßÊÂ¤ß¡Ë
¢£Á´¹ñ¤Î½µ´ÖÍ½Êó
31Æü¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·Ç¯ÅÙ¤Î»Ï¤Þ¤ë4·î1Æü¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤ÇÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅìÉÕ¶á¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤áÎä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÆâÎ¦¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2Æü¤ÏÅìÆüËÜ¤äÅìËÌ¤Ç±«¡¢3Æü¤Ï´ØÅì¤äËÌÆüËÜ¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤Ï4Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¯¡¢¾åÃå¤ÎÉ¬Í×¤ÊÆü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£