Çð¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¡¡Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¼éÈ÷¤òÉ¾²Á¤â¡Ö¾¡¤ÁÅÀ£²¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤ò»ä¤Ï¤¹¤ë¡×º£µ¨½é¤ÎÌµÆÀÅÀ»î¹ç
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¡¡¢¦Âè£·Àá¡¡Çð£°¡½£°Åìµþ£Ö¡Ê£²£¹Æü¡¦»°¶¨£ÆÇð¡Ë
¡¡Çð¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÅìµþ£Ö¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£°¡½£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤éÁê¼ê¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¿Ê¤Ç¤¤º¡£¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÃæÈ×¤ÇÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖÁ°È¾¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤µ¤ó¤Î¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¹¤Ë¶ì¤·¤ó¤À»þ´ÖÂÓ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤ò¤Ï¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸åÈ¾¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤âÄ¹¤¯¡¢Áê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤à¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ£¿ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾£³£±Ê¬¤Ë¤Ï£Í£Æ¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¹â¤¤ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¡×¡£ºÆ»°¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤®¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤â¡Öº£ÆüÁê¼ê¤Ë¤â·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ·¤ÍÊÖ¤·¤¿¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½½Ê¬É¾²Á¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÇð¤ò¶ì¤·¤á¤¿Åìµþ£Ö¤Î¶¯ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤â»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£³°Ì¤ËÉâ¾å¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨½é¤ÎÌµÆÀÅÀ»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤ÁÅÀ£³¤ò¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¡¤ÁÅÀ£±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¡¤ÁÅÀ£²¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤ò»ä¤Ï¤¹¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£