ÃæÃ«½á¿Í¡¡¥Õ¥ì¥¢¡¼£Ö£ÓÄ¹½£¤Î£Î£×£ÁÀï¤ËÂ³¤¯¡ª¡©¡¡ÃÏ¸µÁêÌÏ¸¶¤Ç¤Î³®Àû»î¹ç¤Ë°ÕÍß
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤Î£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÊó¹ð²ñ¤¬£²£¹Æü¡¢½êÂ°¥¸¥à¤Î¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÃæÃ«¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Îà³×Ì¿Àï»ÎáÄ¹½£ÎÏ¤¬²¦¼Ô¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤ËÄ©¤ó¤À£Î£×£ÁÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏ¸µÁêÌÏ¸¶¤Ç¤Î³®Àû»î¹ç¼Â¸½¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£Ö£³ËÉ±ÒÀï¤Ï£²·î£²£´Æü¤ËÁ´¾¡¤Î¥À¥Ó¥É¡¦¥¯¥¨¥¸¥ã¥ë¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò£³²ó£Ë£Ï¤ÇÂà¤±¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£°Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖÅý°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ø¸þ¤±¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·Ð¸³¤·¤¿£³£°Àï¤ÎÃæ¤Ç¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Î»°½Å¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç®Îõ¤Ë»Ù»ý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁêÌÏ¸¶¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖÁêÌÏ¸¶¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢³®Àû»î¹ç¤Î´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ë¤ÏÁêÌÏ¸¶¥®¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Î²ñ¾ì¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿·ÆüËÜ¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤¬ÅÙ¡¹¶½¹Ô¤ò³«ºÅ¤·¡¢£±£¹£¸£µÇ¯£´·î¤Ë¤ÏÅö»þÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë£Î£×£ÁÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¥¢¡¼¤ËÄ¹½£¤¬Ä©Àï¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡Ê·ë²Ì¤ÏÎ¾¼Ô¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡Ë¡£
¡¡¶¥µ»¤Ï°ã¤¨¤É¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃæÃ«¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤Ø¤¨¡¼¡×¤È´¶¿´¡£¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ï¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¡Ë°ì½ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤«¡©