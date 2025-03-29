µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ÀèÈ¯²óÈò¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï¡ÖÌÀÆü¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Ä¤Ã¤¿¤é¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í12¡½0¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï12¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿29Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¸å¡¢È¯Ç®¤Î¤¿¤á¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤ò²óÈò¤·¤¿ÍèÆü3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¢¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê29¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¤Î´é¿§¤È¤«¸«¤Æ¤¿¤é¤Í¡¢¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¸¤ã¤¢º£Æü°ìÆü¿²¤Æ¡¢ÌÀÆü¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Ä¤Ã¤¿¤é¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó¤Í¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤Ïº£»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥·¡¼¥º¥ó6¾¡¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÏÈ¯Ç®¤Î¤¿¤á27Æü¤ÎÎý½¬¤ò·çÀÊ¤·¡¢ÀèÈ¯²óÈò¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏµÞ¤¤ç¡¢ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢5²ó1°ÂÂÇÌµ»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµÞ¤¤ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÍè½µ¤â¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡²ó¤âÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£