ÆüËÜÂåÉ½GKÃ«¹¸À¸¤¬ÄËº¨¥ß¥¹¤Ç¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡ÄÊ¡²¬&Ä®ÅÄ¡¢3Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´Æ±»Î¤Î°ìÀï¤Ï2-2¥É¥í¡¼·èÃå
[3.29 J1Âè7Àá Ê¡²¬ 2-2 Ä®ÅÄ ¥Ù¥¹¥¹¥¿]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï29Æü¡¢Âè7Àá2ÆüÌÜ¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬ÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë3Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤ÊÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î°ìÀï¡£¥Û¡¼¥à¤ÎÊ¡²¬¤Ï15Æü¤ÎÂè6ÀáFCÅìµþÀï(¡û1-0)¤«¤éÀèÈ¯¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸11¿Í¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÄ®ÅÄ¤ÏÂè6Àá¿·³ãÀï(¡û1-0)¤«¤éÀèÈ¯2¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢MFÇòºêÎ¿Ê¼¡¢DFµÆÃÓÎ®ÈÁ¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Á°È¾9Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤Î¤ÏÄ®ÅÄ¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éMFÁ°´²Ç·¤¬Á÷¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤òFWÀ¾Â¼Âó¿¿¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ª¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢ÏÈÆâ¤ËÈô¤ó¤À¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÂ¼¾å¾»¸¬¤Ë±¦¼ê1ËÜ¤ÇÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÆÀ¤¿CK¤«¤éÄ®ÅÄ¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£ÁêÇÏ¤¬½³¤ê½Ð¤·¤¿º¸CK¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀDF²¬Â¼ÂçÈ¬¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥³¥¢¤ò1-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢22Ê¬¡¢Ê¡²¬¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éMFËÌÅçÍ´Æó¤¬Á÷¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤Ï¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ÎFW¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¤¬¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡1-1¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¤ÏFW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤ËÂå¤¨¤ÆFW·¬»³´¦»Î¤òÅêÆþ¡£°ìÊý¤ÎÊ¡²¬¤Ï15Ê¬¡¢ËÌÅç¤ËÂå¤¨¤ÆMFÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤ÈÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢20Ê¬¤ËÊ¡²¬¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£²¬Â¼¤¬Á÷¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÁ°Àþ¤Ë½³¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿GKÃ«¹¸À¸¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶õ¿¶¤ê¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ®ÅÄ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥¹¥³¥¢¤Ï2-1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢39Ê¬¤ËÄ®ÅÄ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬±¿¤Ö¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤éMFÀçÆ¬·¼Ìð¤¬½³¤ê¹þ¤ß¡¢2-2¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡£2-2¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¿á¤«¤ì¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï29Æü¡¢Âè7Àá2ÆüÌÜ¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬ÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë3Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤ÊÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î°ìÀï¡£¥Û¡¼¥à¤ÎÊ¡²¬¤Ï15Æü¤ÎÂè6ÀáFCÅìµþÀï(¡û1-0)¤«¤éÀèÈ¯¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸11¿Í¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÄ®ÅÄ¤ÏÂè6Àá¿·³ãÀï(¡û1-0)¤«¤éÀèÈ¯2¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢MFÇòºêÎ¿Ê¼¡¢DFµÆÃÓÎ®ÈÁ¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢22Ê¬¡¢Ê¡²¬¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éMFËÌÅçÍ´Æó¤¬Á÷¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤Ï¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ÎFW¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¤¬¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡1-1¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¤ÏFW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤ËÂå¤¨¤ÆFW·¬»³´¦»Î¤òÅêÆþ¡£°ìÊý¤ÎÊ¡²¬¤Ï15Ê¬¡¢ËÌÅç¤ËÂå¤¨¤ÆMFÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤ÈÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢20Ê¬¤ËÊ¡²¬¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£²¬Â¼¤¬Á÷¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÁ°Àþ¤Ë½³¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿GKÃ«¹¸À¸¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶õ¿¶¤ê¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ®ÅÄ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥¹¥³¥¢¤Ï2-1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢39Ê¬¤ËÄ®ÅÄ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬±¿¤Ö¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤éMFÀçÆ¬·¼Ìð¤¬½³¤ê¹þ¤ß¡¢2-2¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡£2-2¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¿á¤«¤ì¤¿¡£