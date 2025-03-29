¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡¤Ö¤ÁÈ´¤²ñ¸«Ãæ·ÑºÆ¤Ó ¡È10»þ´ÖÄ¶¤¨²ñ¸«¡É¤Ï¹â»ëÄ°Î¨¡¡Æ±¤¸·îÍËÆü¡¡Á°²ó¤â¥Í¥×¥ê¡¼¥°¤¬¡Ä
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï29Æü¡¢31Æü¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð¤ÈÆ±¶É¤Î²ñ¸«¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸á¸å4»þ50Ê¬¤«¤é¡ÖFNN¶ÛµÞÆÃÊó¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ººÊó¹ð¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸«¡×¤È¤·¤Æ¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤ÎÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈÉ½¤Ë¤Ï¡ÖÃæµï»á¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÇÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡Ø¥Õ¥¸¤ÎÂÐ±þ¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤«¡©¢¦Êó¹ð¼õ¤±¤Æ¼ÒÄ¹²ñ¸«¤Ø¡Ä¿®Íê²óÉü¤Ø¤Î²þÁ±ºö¤Ï¡©¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸á¸å7»þ¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃÈÖ¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°2»þ´ÖSP»öÌ³½êÂÐ¹³»°¤ÄÇÃ¥Ð¥È¥ë¡×¤ÏÊüÁ÷±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤¬¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ³«¤¤¤¿1·î27Æü¤Î²ñ¸«¤Î»þ¤â¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Î2»þ´ÖÆÃÈÖ¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÁ°²ó¡É²ñ¸«¤Ï10»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤Ë¡£Æ±¶É¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¸á¸å4»þ¤Î²ñ¸«ËÁÆ¬¤«¤é¡ÖLive News¥¤¥Ã¥È¡ªÂè1Éô¡×¤ÇÃæ·Ñ¤ò»Ï¤á¡¢CM¤ò¶´¤Þ¤º¤Ë²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¡£¸á¸å7»þ¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°2»þ´ÖSP¡×¤òµÙ»ß¤·¤Æ¡¢²ñ¸«¤òÊüÁ÷¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤â²ñ¸«¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢ÈÖÁÈ¤ò¼¡¡¹¤ÈÃæ»ß¡£·î9¥É¥é¥Þ¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¡¢¸á¸å10»þ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÈëÌ©¡×¡¢Æ±11»þ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö²¿¤«¥ª¥â¥·¥í¥¤¥³¥È¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤âÊüÁ÷¤ò±ä´ü¡£·ë¶É¡¢¿¼Ìë2»þ30Ê¬¤´¤í¤Þ¤ÇÃæ·Ñ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¸á¸å7»þ¤«¤éÆ±10»þ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï13¡¦1¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÇÆ±»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶É¤ÎÁ°4½µ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÎÌó2ÇÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¹â»ëÄ°Î¨¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£