¡ÚÆü·Ð¾Þ¡ÛÂç³°ÏÈ¤«¤éÀè¹Ô¤·¤¿¥ê¥Ó¥¢¥ó¥°¥é¥¹¤¬£´Ãå¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ö¤È¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¢¡Âè£·£³²óÆü·Ð¾Þ¡¦£Ç£²¡Ê£³·î£²£¹Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ãÄ½Å¡Ë
¡¡£±ÃåÇÏ¤ËÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡Ê£µ·î£´Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë½Å¾Þ¤Ï£±£µÆ¬¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦À¶¿åµ×»ì±¹¼Ë¡¢Éã¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡Ë¤¬¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£²Ê¬£³£¶ÉÃ£±¡£
¡¡Á°Áö¤ÎÆü·Ð¿·½ÕÇÕ£³Ãå¤ËÂ³¤¯½Å¾ÞÄ©Àï¤Ç¸«»ö¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¡£Á´»Ð¤Ï£²£±Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥æ¡¼¥Ð¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ó¡¢È¾·»¤Ï£²£±Ç¯¤Ë¿·³ãµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Õ¥¡¥ó¥í¥ó¡ÊÉã¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç¡¢£³¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤è¤ë½Å¾Þ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã°ÆâÍ´¼¡µ³¼ê¤Ï¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¡Ê¥í¥ó¥°¥é¥ó¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢º£Ç¯½Å¾Þ£³¾¡ÌÜ¡£
¡¡£²Ãå¤Ï£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¥Í¥¤¥È¡Ê¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡Ê¥ê¥Ó¥¢¥ó¥°¥é¥¹¡á£´Ãå¡Ë¡ÖÂç³°ÏÈ¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢£±¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÏÇÏ¾ì¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¤¤¤¤·Á¤Ç±¿¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²¼þÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄ·¤Ó¤ÎÂç¤¤¤ÇÏ¤Ê¤Î¤ÇÁö¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ö¤È¤¯¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¼ê¡Ê¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¯¥ê¥½¡¼¥é¡á£µÃå¡Ë¡Ö¤³¤ÎÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¤·¤Ö¤È¤¯µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¶¯µ¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¡Ê¥ô¥§¥ë¥ß¥»¥ë¡á£¶Ãå¡Ë¡Ö¤³¤Î¤Ê¤«¤ÇÌÆÇÏ£±Æ¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇÏ¾ì¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£º¹¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡²£»³Éð»Ëµ³¼ê¡Ê¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¦¥£¥ë¥È¥¹¡á£·Ãå¡Ë¡Ö£¹ºÐÇÏ¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤¬²¼¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º«¹×Ä´¶µ»Õ¡Ê¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥ì¥ª¡á£¸Ãå¡Ë¡Ö¤³¤ì¤À¤±ÇÏ¾ì¤¬°¤¤¤È¤Í¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¶¥ÇÏ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡£Áö¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ß¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡µÈÅÄËµ³¼ê¡Ê¥Ï¥ä¥ä¥Ã¥³¡á£±£°Ãå¡Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÇÏ¾ì¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±¦²ó¤ê¤À¤È¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÆâ¤Ë¤â¤¿¤ì¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤â¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡££¹ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡Ê¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¥í¡¼¥º¡á£±£²Ãå¡Ë¡ÖÇÏ¾ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¿ù¸¶À¿¿Íµ³¼ê¡Ê¥Û¥¦¥ª¥¦¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡á£±£³Ãå¡Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Îµ÷Î¥¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÐ¶¶æûµ³¼ê¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥ô¥í¥Ã¥«¡¼¡á£±£´Ãå¡Ë¡ÖÊÖ¤·ÇÏ¤«¤é¤¤¤¤ÇÏ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤«¤é¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÇÏ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇÏ¾ìÅª¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤¿¤éÀè¹Ô¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ëº¹¤Î¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×