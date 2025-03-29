°¦É²¡¦º£¼£»Ô¡¡ »³²Ð»ö¡ÖÄÃ°µ¡×¤Ë¸þ¤±¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯¡ÄÎ×»þµÙ±à¤ÎÊÝ°é½ê¤ÇÂ´±à¼°¤â
°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Î»³²Ð»ö¤Ï28Æü¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ¶è¤ò½ü¤ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤âÄÃ°µ¤Ë¸þ¤±¤¿¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¼£»Ô¤Î»³²Ð»ö¤ÏÈ¯À¸¤«¤é7ÆüÌÜ¤Î29Æü¤â¶õ¤ÈÎ¦¾å¤«¤é¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Áº£¼£»Ôºù°æ¤Ç¤Ï¡¢¹Åç¸©¤Î¾ÃËÉÂâ°÷¤¬¾å¶õ¤«¤é¤ÎÀÖ³°ÀþÄ´ºº¤ÇÇ®¸»¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»³¤Î¼ÐÌÌ¤ò¤Î¤Ü¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿å¤ò¤¿¤á¤¿¥Ù¥¹¥È·¿¤Î¾Ã²Ð´ï¶ñ¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢Êü¿åºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢29Æü¸á¸å2»þÈ¾»þÅÀ¤ÎÈï³²ÌÌÀÑ¤Ï442¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÈÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ä¾Æ¤ÏÁË»ß¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊ£¿ô¤Î¤«½ê¤ÇÇ®¸»¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ÔÆâ¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤ÏÎÐ¥öµÖÃÄÃÏ¤ÈÄ¹ÂôÃÏ¶è¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¤ÄÃ°µ¤Ë¸þ¤±¡¢°ú¤Â³¤¾Ã²Ð³èÆ°¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¡Öº£¼£»Ôºù°æ¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨²ò½ü¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊÝ°é½ê¤Ç¤ÏÂ´±à¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÈòÆñ»Ø¼¨¤Î±Æ¶Á¤Çº£·î26Æü¤«¤éÎ×»þµÙ±à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºù°æÊÝ°é½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿1ÆüÃÙ¤ì¤ÎÂ´±à¼°¡£
¶µ¼¼¤«¤é¤Ï±à»ù¤é¤Î²ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤Î¤¢¤È¡¢µÇ°»£±Æ¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë±à»ù¤¿¤Á¤äÊÝ¸î¼Ô¤â¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£²ÈÂ²¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢Î¹Î©¤Á¤Î½Õ¤Ç¤¹¡£
±à»ù¡Ö¡ÊÂ´±à¼°¡Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ÊÝ¸î¼Ô
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤ÇÂ´±à¼°¤¬ºÇ¸å·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡Ê»Ò¤É¤â¤Î¡ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö´¶ÌµÎÌ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«½é¤á¤Æ¤Î¡Ê»Ò¤É¤â¤Î¡ËÂ´±à¼°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÊÝ°é½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»³²Ð»ö¤Ç¹»¼Ë¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈï³²¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»³²Ð»ö¤ÎÈ¯À¸¤«¤é7ÆüÌÜ¡£ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤ò½ù¡¹¤Ë¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£